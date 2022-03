OPPO: un nuovo "flagship ultra" è in arrivo nei prossimi mesi

Non solo OPPO Find X5 Series rappresenta la punta di diamante dell'offerta mobile di OPPO per questo inizio di 2022, ma sembra che con tutta probabilità il colosso cinese abbia in programma di presentare un nuovo “smartphone ultra flagship” nel corso dei prossimi mesi.

L'assalto dell'azienda al settore mobile si arricchisce quindi di un altro nuovo smartphone potenzialmente in arrivo durante la seconda metà del 2022.

OPPO sta lavorando a uno “smartphone ultra flagship”?

Infatti, secondo le ultimissime informazioni condivise in rete dal sempre affidabile Digital Chat Station, sembra che l'azienda starebbe lavorando a un device con specifiche tecniche mai viste prima e con un nuovo processore Qualcomm di fascia alta. Secondo il leaker, questo processore non sarebbe altro che il modello SM8475, meglio conosciuto come Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Il nuovo SoC di Qualcomm sarebbe realizzato da TSMC (la più grande e importante fonderia indipendente al mondo) con processo produttivo a 4 nm che, secondo le ultime informazioni, garantirebbe prestazioni di gran lunga superiori a quelle offerte invece dalla fonderia di Samsung. Sebbene non ci siano indicazioni circa le caratteristiche offerte al nuovo processore di Qualcomm, ci si aspetta il classico speed bump con una frequenza di esercizio superiore per prestazioni superiori durante l'esecuzione di task piuttosto impegnativi – con la speranza che verrà mitigato il problema di surriscaldamento.

Ultimamente OPPO segna nuovi record uno dietro l'altro: non solo la serie OPPO Find X5 sta macinando vendite da capogiro che fanno impallidire i risultati realizzati con la serie Find X3, ma ha anche vinto il prestigioso premio Disruptive Device Innovation durante il MWC di Barcellona per l'incredibile mix di tecnologia e design di OPPO Find N, il primo foldable del colosso hi-tech.

Infine, l'arrivo della OPPO Find X5 Series in Italia proietta l'azienda verso il top della classifica dei maggiori produttori di smartphone sul mercato europeo.