La maggior parte dei produttori di telefoni sul mercato offre non meno di due anni di major update. Molti (Samsung, Apple, HMD) offrono anche fino a tre anni di update mensili e quattro anni di grandi aggiornamenti. Il produttore cinese OPPO finora ha offerto due anni di update relativi alle patch di sicurezza per i suoi smartphone. Tuttavia, le cose cambieranno con la serie Find X3.

OPPO Find X3 Series: una buona notizia per i clienti

Il mercato degli smartphone è piuttosto complesso e competitivo soprattutto nei grandi mercati come quello cinese e quello indiano. Oltre a specifiche e qualità di prim’ordine, un altro modo in cui gli OEM corteggiano i clienti è attraverso aggiornamenti software coerenti.

Poiché la concorrenza nel mercato continua a intensificarsi, OPPO ha annunciato che ora offrirà tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Tuttavia, per ora, questa novità sarà disponibile solo per la serie Find X3. Il resto dei suoi smartphone si accontenterà di un aggiornamento mensile per due anni.

Nel campo Android, molti OEM non stanno facendo meglio di ciò che offre la società cinese. Per esempio, Google, OnePlus, Samsung e pochi altri offrono da 3 a 4 anni di aggiornamenti coerenti. Dato che la quota di mercato di Huawei è in palio, questo sembra un buon momento per OPPO per fare questo annuncio.

Questo passo indica che più OEM sono disposti a fornire agli utenti servizi a lungo termine, il che è una buona notizia per il consumatore finale, in ogni caso.

La serie OPPO Find X3 è stata rilasciata a marzo di quest’anno. Troviamo smartphone con processori Qualcomm di vario genere: dallo Snapdragon 870 all’888, batterie super capienti da 4500 mAh e fast charge da 65W. Il prezzo di partenza di questa gamma di prodotti è di 4499 yuan ($ 699).

OPPO Find X3 Pro: le specifiche tecniche

Display Quad HD + OLED 20.1: 9 da 6,7 ​​pollici (1440 x 3216 pixel) con HDR10 +, frequenza di aggiornamento adattiva 5Hz-120Hz, luminosità fino a 1300 nit, 525PPI, supporto colore end-to-end a 10 bit, 97% NTSC / 100 Gamma di colori% DCI-P3, protezione Corning Gorilla Glass 5;

Piattaforma mobile Octa-Core Snapdragon 888 5nm da 2,84 GHz con GPU Adreno 660;

RAM LPDDR5 da 12 GB a 3200 MHz, archiviazione da 256 GB (UFS 3.1 a 2Lanes HS-Gear4);

Android 11 con ColorOS 11.2;

Doppia SIM (nano + nano);

Fotocamera da 50 MP con sensore Sony IMX766 da 1 / 1,56 ″, OIS, apertura f / 1,8, sensore Sony IMX766 ultragrandangolare da 50 MP 110,3 ° 1 / 1,56 ″, apertura f / 2,2, in grado di scattare foto macro da 4 cm, fotocamera periscopio da 13 MP con f /2,4 apertura, zoom ibrido 5x, zoom digitale 20x, microobiettivo 3MP con apertura f / 3.0;

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f / 2.4;

Sensore di impronte digitali in-display;

Resistente all’acqua (IP68);

Audio USB di tipo C, altoparlanti stereo, Dolby Atmos;

Dimensioni: 163,4 x 74 x 8,3 mm;

Peso: 193 g;

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS / GLONASS, doppia antenna NFC, USB Type-C;

Batteria da 4500 mAh (tipica) con carica flash SuperVOOC 2.0 da 65 W, ricarica wireless VOOC Air da 30 W, ricarica inversa da 10 W.

OPPO

Smartphone