OPPO Find X3 Pro 5G, Neo 5G e Lite 5G sono ufficiali, anche in Italia. Tre smartphone per tre tipologie di utenti differenti. Tutti dotati di connettività ultra veloce, sono pronti a stupirti.

OPPO Find X3: la serie è ufficiale

Una gamma ricca di device, che permette di scegliere il terminale più adatto alle proprie esigenze. Entusiasmo per il lancio da parte di Adolfo Binni, Head of Product Marketing OPPO Italia:

OPPO Find X3 Series offre una nuova user experience che integra caratteristiche tecnologiche all’avanguardia e un design dall’eleganza futuristica. Per realizzare questa nuova lineup di smartphone, OPPO ha ascoltato minuziosamente le esigenze e i bisogni dei propri utenti che oggi richiedono device performanti, in grado di seguirli in tutte le attività, ma allo stesso tempo eleganti, moderni e unici nel design. OPPO Find X3 Pro 5G è un capolavoro aerodinamico, realizzato da un unico pezzo di vetro che scorre senza soluzione di continuità in una curva continua, che prende ispirazione dallo spazio. L’apice della bellezza del suo design è nel punto in cui il vetro si curva e scorre attorno al comparto della doppia fotocamera, creando delle forme mai viste prima. Per la progettazione e creazione del design curvo nel vetro della scocca posteriore, OPPO ha utilizzato un processo chiamato “mappatura del punto UV”, proiettando un’immagine 2D su una superficie 3D. Questo metodo ha reso possibile dividere la superficie della curvatura in più di 2.000 punti singoli, ognuno dei quali è stato regolato individualmente per offrire livelli incredibili di precisione. Modificando minuziosamente ciascuno di questi punti, la curva perfetta e ininterrotta che stavamo cercando è diventata realtà. In aggiunta, è stato utilizzato anche un processo tecnologico avanzato che viene utilizzato nell’industria automobilistica chiamato “analisi zebra”, un metodo che proietta strisce su una superficie in modo che sia possibile analizzare la continuità tra due superfici e di misurare il livello di levigatezza con cui due queste si uniscono. Con OPPO Find X3 Pro 5G siamo riusciti a disegnare l’impossibile.

OPPO Find X3 Pro 5G: il top

Con un design che ha pochi rivali, con una cura dei dettagli maniacale, il top della serie non passa inosservato. Sul posteriore, il particolare comparto fotografico si fa immediatamente notare non solo sotto il punto di vista estetico, ma anche delle specifiche.

OPPO Find X3 Pro 5G

Infatti, a bordo si cono ben 4 sensori. Il principale è da 50MP (Sony IMX766 con apertura f/1.8 ed OIS), ma la chicca è la camera ultra grandangolare, che è comunque da 50MP (sempre sensore Sony IMX766 con apertura f/2.2) ed è dotato di lenti freeform, fondamentali per ridurre la distorsione di foto e video. Infine, non manca una camera da 13MP dedicata allo zoom ibrido e una da 3MP per le macro.

OPPO Find X3 Pro 5G

Ottimo dispositivo per le foto, ma ancor di più probabilmente per i video, grazie a una serie di strumenti hardware e software che ti permetteranno di realizzare clip di elevatissima qualità. Inoltre, è presente sistema un full-path Colour Management a 10 bit: foto e video avranno fino a un miliardo di colori, se visualizzati sul display di Find X3 Pro. Il pannello è un AMOLED da 6,67″ con risoluzione QHD+, refresh rate di fino a 120Hz assolutamente dinamico e una luminosità di picco che arriva a 1300 nits. Non manca la certificazione HDR10+.

Sotto la scocca di questo gioiellino c’è il processore Qualcomm Snapdragon 888 supportato da 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage interno UFS 3.1. L’autonomia energetica è garantita dall’ampia batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a cavo SuperVOOC 2.0 da 65W ed AirVOOC (wireless) fino a 30W.

Al lancio, il flagship sarà equipaggiato con Android 11 sotto la nuova interfaccia utente ColorsOS 11.2.

OPPO Find X3 Neo 5G e X3 Lite 5G: ottime soluzioni

Al fianco del top, ci sono altri due device, entrambi decisamente interessanti.

OPPO Find X3 Neo 5G è dotato di pannello OLED da 6,55″ con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 90Hz. Sul posteriore, quattro fotocamere. Al sensore principale da 50MP (Sony IMX766) ne è affiancato uno da 16MP ultra grandangolare, uno da 13MP per lo zoom ibrido fino a 5X e uno da 2MP per le macro.

OPPO Find X3 Neo 5G

Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 865 supportato da 12GB di RAM (LPDDR4) e 256GB di storage (UFS 3.0).

OPPO Find X3 Neo 5G

L’ampia batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida a cavo SuperVOOC 2.0 da 65W. A bordo dello smartphone al lancio ci sarà Android 11 sotto UI ColorOS 11.1.

OPPO Find X3 Lite 5G è invece dotato di pannello da 6,4″ di tipo OLED con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 90Hz. Sul posteriore, quattro sensori fotografici anche in questo caso. Il principale, da 64MP, è affiancato da una camera ultra grandangolare da 8MP, una da 2MP monocromatica e un’altra – sempre da 2MP – dedicata alle macro.

OPPO Find X3 Lite 5G

Il device gode della presenza del processore Qualcomm Snapdragon 765G supportato da 8GB di RAM (LPDDR4) e 128GB di storage interno (UFS 2.1). La batteria da 4300 mAh supporta anche in questo caso la ricarica rapida a cavo da 65W (SuperVOOC 2.0).

OPPO Find X3 Lite 5G

Al lancio, il sistema operativo è Android 11, sotto la skin proprietaria ColorOS 11.1.

OPPO Find X3, la serie: prezzo e uscita in Italia

Sin dalle prossime settimane, sarà già possibile comprare anche in Italia – nei migliori negozi di elettronica e presso gli operatori di telefonia mobile – i nuovi smartphone di OPPO. Di seguito, prezzi e colori:

OPPO Find X3 Pro 5G a 1.149,99€ nei colori Gloss Black, Blue e White;

a 1.149,99€ nei colori Gloss Black, Blue e White; OPPO Find X3 Neo 5G a 799,99€ nei colori Starlight Black e Galactic Silver;

a 799,99€ nei colori Starlight Black e Galactic Silver; OPPO Find X3 Lite 5G a 499,99€ nei colori Galactic Silver, Astral Blue e Starry Black.

Chi deciderà di approfittare del momento del lancio, potrà avere accesso a diverse promozioni, ma solo fino al 30 aprile:

Acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Pro 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 46 mm, laCover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO care, per un valore commerciale totale di 449€;

Acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Neo 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore commerciale totale di 349€;

Infine, acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Lite 5G è possibile ricevere gli auricolari OPPO Enco X, per un valore commerciale di 179,00 €.

