Resta una manciata di giorni ancora per poter approfittare della promozione di lancio dei nuovi OPPO Find X3. A prescindere che tu scelga il Pro, il Neo o il Lite, riceverai diversi regali.

OPPO Find X3: c’è ancora poco tempo per la promo e i regali

Per accompagnare l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi OPPO Find X3, il colosso cinese ha pensato di offrire agli utenti – che decideranno di scegliere uno dei dispositivi della gamma – diversi regali. Se non ne hai ancora approfittato, a disposizione hai ancora qualche giorno per poterlo fare. Ecco cosa ti offre la promo:

Acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Pro 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 46 mm, laCover Kevlar, il sistema di ricarica AirVOOC 45W e la garanzia OPPO care, per un valore commerciale totale di 449€;

Acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Neo 5G è possibile ricevere un OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore commerciale totale di 349€;

è possibile ricevere un OPPO Watch 41 mm e gli auricolari OPPO Enco W51, per un valore commerciale totale di 349€; Infine, acquistando con possibilità di preordine OPPO Find X3 Lite 5G è possibile ricevere gli auricolari OPPO Enco X, per un valore commerciale di 179,00 €.

Ti ricordiamo che i device sono tutti disponibili in vendita su Amazon e sono anche in sconto lampo:

La promozione, che prevede la possibilità di ricevere degli omaggi, scadrà il 30 aprile: sii rapido!

