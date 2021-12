OnePlus: ecco quando arriverà il primo tablet dell'azienda

OnePlus Pad arriverà nella prima metà del 2022. Secondo un rumor pubblicato dal sempre affidabile Mukul Sharma, leaker di estrema popolarità sui piani di lancio delle più importanti aziende hi-tech, sembra proprio che l’azienda cinese abbia intenzione di sbarcare all’interno del mondo dei tablet partendo dal mercato indiano. La notizia non ci coglie di sorpresa considerando la certificazione EUIPO rilasciata diversi mesi fa, e va a sottolineare l’intenzione di OnePlus di diversificare il suo già vasto portfolio di prodotti che vede l’azienda impegnata nel settore degli smartphone, smart TV, wearable e anche audio.

Dalle informazioni rilasciate da Sharma, sembra proprio che OnePlus abbia intenzione di presentare il suo primo tablet a distanza dalla serie OnePlus 10, forse anche per non distogliere l’attenzione del pubblico dalla prossima generazione di smartphone di fascia alta. Al momento, purtroppo, il leaker non ha fornito informazioni circa il design, il prezzo o la scheda tecnica: possiamo però immaginare che il motto “Never Settle” porterà la compagnia a confezionare un device in grado di attirare l’interesse del pubblico.

Siamo certi che nel corso delle prossime settimane torneremo a parlare del primo tablet di OnePlus per via di nuovi rumor e indiscrezioni.