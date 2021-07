Il marchio OnePlus Pad è stato avvistato sul sito web dell'EUIPO e questo ci fa intendere che il primo tablet della società è in arrivo.

OnePlus Pad: il tablet è in arrivo

Sebbene non sia stato emanato un comunicato ufficiale, il marchio OnePlus Pad depositato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) suggerisce che OnePlus sia vicina al lancio di un tablet. Questa “apparizione” indica soprattutto che la compagnia potrebbe presentare il device nei prossimi mesi.

Non sorprende che OnePlus stia lavorando su un tablet, dato che anche altri marchi della multinazionale BBK Electronics come Realme e Vivo stanno progettando un dispositivo del genere. Realme, ad esempio, ha già confermato che si sta avvicinando al lancio della suo nuovo tablet, mentre Vivo ha depositato sul sito dell'EUIPO un marchio per il Vivo Pad.

Detto questo, nell'attesa che emergano ulteriori dettagli sul OnePlus Pad, vale la pena ricordare che sono appena state rivelate le specifiche tecniche del OnePlus 9T. Infatti, si dice che il prossimo smartphone OnePlus sarà dotato di una configurazione quad-camera – con un sensore principale da ben 108 MP – e che il sistema dedicato all'ottica sarà messo a punto in collaborazione con Hasselblad. Si dice anche che il colosso cinese lancerà il dispositivo con ColorOS 11 Global pronto all'uso e che il terminale godrà di un display Samsung E4 AMOLED di alta qualità con risoluzione Full HD+ e con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Inoltre, pare che OnePlus 9T avrà sotto il cofano il processore Snapdragon 888, che aggrega otto core con una velocità di clock fino a 2,84 GHz, un modem Snapdragon X60 5G e un acceleratore grafico Adreno 660.

OnePlus

Tablet