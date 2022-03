OxygenOS 13 (Android 13) arriverà su questi device OnePlus

OnePlus è ancora impegnato nel portare la OxygenOS 12 basata su Android 12 su un gran numero di dispositivi, ma l’arrivo della Developer Preview 2 di Android 13 fa nascere spontanea una domanda nella mente degli utenti muniti degli smartphone del colosso cinese: quali saranno i device OnePlus a ricevere l’aggiornamento alla OxygenOS 13 basata su Android 13.

Prendendo in considerazione gli attuali smartphone disponibili sul mercato e la policy degli aggiornamenti di OnePlus, è molto probabile che Android 13 con la OxygenOS 13 sarà disponibile sui seguenti device:

Quando arriverà l’aggiornamento ad OxygenOS 13 e su quali device?

Allo stato attuale è piuttosto azzardato prevedere quando il team di sviluppo di OnePlus rilascerà l’aggiornamento alla nuova versione della OxygenOS, ma abbiamo a nostra disposizione alcune informazioni certe. Innanzitutto, come aveva sottolineato lo stesso CEO durante la presentazione di alcune funzionalità in anteprima di OxygenOS 13, sappiamo che il colosso cinese non ha assolutamente intenzione di ripetere gli errori fatti con il rilascio della OxygenOS 12 che si è discostato di molto dallo standard qualitativo a cui ci ha abituato in questi anni.

In seconda battuta, possiamo presumere che il team di programmatori sia già a lavoro sulle funzionalità essenziali della nuova OxygenOS che, lo ricordiamo, ruoterà attorno a quattro pilastri:

Miglioramento della UI;

Introduzione di nuove feature per l’Always-on Display;

Ottimizzazione della modalità Zen;

Miglioramento delle funzionalità e della stabilità del sistema.

Considerando la roadmap ufficiale di rilascio di Android 13, è altamente probabile che vedremo arrivare la prima closed beta della OxygenOS 13 durante il Q4 di quest’anno con l’arrivo della versione stabile entro la fine del mese di dicembre, possibilmente sui nuovi top di gamma di quest’anno e a seguire sugli altri modelli.

Quali altre novità e feature vi aspettate dalla OxygenOS 13?