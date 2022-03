OxygenOS 13: OnePlus mostra in anteprima la personalizzazione Android

Durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha definitivamente messo fine al progetto di unificazione tra la OxygenOS e ColorOS di OPPO: in queste ore l’azienda ha tenuto uno dei tanti Open Ears Forum (OEF) in cui ha mostrato in anteprima alcune funzionalità di OxygenOS 13.

La compagnia, infatti, ha pubblicato alcuni punti chiave usciti fuori dal confronto con alcuni utenti della community.

OnePlus svela in anteprima alcuni elementi chiave della OxygenOS 13

Secondo il post ufficiale della compagnia scopriamo che lo sviluppo della OxygenOS 13 procede senza intoppi, svelando anche alcune caratteristiche che troveranno posto nella nuova personalizzazione Android una volta pronta al lancio:

Miglioramento della UI generale;

Miglioramento della consistenza del sistema e delle sue funzionalità;

Introduzione di nuove funzionalità AOD come il player audio;

Ottimizzazione della modalità Zen per offrirà una migliore e più profonda esperienza utente.

L’elemento forse più interessante del post riguarda la OxygenOS 12, l’attuale versione del sistema operativo basato su Android 12. La compagnia ha sottolineato che il lancio di OxygenOS 12 non ha rispettato gli standard qualitativi previsti e ha di fatto disatteso le aspettative dell’intera community. Inoltre, la compagnia ha risposto anche ad alcune domande per quanto riguarda la relazione tra la OxygenOS e ColorOS:

Sullo sfondo dell’integrazione, OxygenOS e ColorOS sono due prodotti con i loro punti di forza. Quando si affrontano forti concorrenti nel mercato globale, combinare i punti di forza di entrambi è l’unico modo per sfruttare veramente i punti di forza di OPPO e OnePlus e fornire prodotti migliori ai nostri clienti. I team del sistema operativo sono completamente integrati in uno e sono pronti a collaborare e imparare dall’esperienza dell’altro e costruiremo insieme prodotti legati al sistema operativo.

Infine, OnePlus ha sottolineato che il fine ultimo della unificazione tra i due sistemi operativi è quello di velocizzare gli aggiornamenti di OxygenOS e ColorOS migliorandone al contempo la qualità.