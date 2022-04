OnePlus Nord CE 2 si aggiorna con le patch di marzo: le novità

A seguito dell'arrivo delle patch di sicurezza di marzo per OnePlus Nord N10 5G/Nord N200 e lo sbarco del primo update di sempre per OnePlus 10 Pro, in queste ore il colosso cinese sta avviando il rollout del firmware OxygenOS A.11 per lo smartphone di fascia economica OnePlus Nord CE 2.

In base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device sta ricevendo le sopracitate correzioni di sicurezza aggiornate al mese di marzo con tanto di ottimizzazioni per il sistema e anche per la fotocamera.

OnePlus Nord CE 2 si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo

Infatti, spulciando all'interno del changelog ufficiale rilasciato dalla compagnia per il firmware A.11 della OxygenOS, scopriamo che la build va a introdurre le seguenti novità:

Sistema Miglioramento della stabilità del sistema Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a marzo 2022

Fotocamera Ottimizzazione dell'esperienza della fotocamera



Come per ogni aggiornamento software rilasciato da OnePlus per i suoi device, anche quello per OnePlus Nord CE 2 è in rollout a scaglioni: inizialmente sarà a disposizione di una manciata ristretta di utenti e solo dopo verrà esteso a tutti gli utenti muniti del device.

In questo modo la compagnia si assicura che non sono comparsi eventuali bug critici che possono compromettere la stabilità generale del telefono comportando così il ritiro del firmware. Gli utenti muniti di OnePlus Nord CE 2 possono controllare la disponibilità dell'update tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software, oppure procedere al flash manuale del firmware tramite i link presente in “Fonte”.

