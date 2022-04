OnePlus 10 Pro riceve già il primo update della OxygenOS

A distanza di pochissimo tempo dalla presentazione in Europa di OnePlus 10 Pro, il nuovo top di gamma di OnePlus sta già iniziando a ricevere il primo aggiornamento software della OxygenOS: si tratta del classico update del dayone pensato per andare a limare qualche piccolo angolo vivo evidentemente sfuggito durante la fase di progettazione.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il top di gamma Android sta ricevendo il nuovo firmware A.12 da ben 809 MB evidentemente contenente un gran numero di fix e ottimizzazioni varie.

OnePlus 10 Pro riceve il primo aggiornamento della OxygenOS

Scopriamo nel dettaglio quali sono tutte le correzioni presenti all’interno della nuova build:

Fotocamera [Ottimizzazione] della velocità di focus per i video registrati nella modalità SLO-MO [Ottimizzazione] della qualità delle foto scattate in modalità PORTRAIT [Ottimizzazione] del bilanciamento del bianco nelle foto scattate con la fotocamera frontale

Sistema [Ottimizzazione] dell’algoritmo di riconoscimento del sensore di sblocco con l’impronta [Ottimizzazione] delle performance e della fluidità per i giochi [Miglioramento] della stabilità del sistema

Rete [Ottimizzazione] della stabilità e dell’esperienza di utilizzo delle reti Wi-Fi [Correzione] di un problema inerente all’instabilità del segnale mobile in alcune condizioni.



All’interno dell’update, inoltre, sono anche presenti le patch di sicurezza aggiornate al mese di marzo.

Gli utenti muniti del device dovrebbero ricevere la notifica di aggiornamento OTA a partire già dai prossimi giorni ma, come sempre, è possibile installare manualmente l’update non si ha intenzione di aspettare – trovate il firmware direttamente in “Fonte” a fine articolo.

Dov’è possibile acquistare OnePlus 10 Pro in offerta?

Se il nuovo device di OnePlus vi fa gola e volete acquistarlo a un prezzo vantaggioso, il device di fascia premium è già disponibile su Amazon anche con il sistema di pagamento in 12 comode rate a tasso zero. Il device può essere acquistato ai seguenti link:

Il device sbarca su Amazon nelle colorazioni Volcanic Black oppure in Emerald Forest; l'inizio delle vendite è fissato a domani, 5 aprile.

