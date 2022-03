OnePlus Nord N10 5G e N200 ricevono le patch di marzo: le novità

Nel corso delle scorse ore OnePlus ha avviato il rilascio delle patch di sicurezza di marzo per due smartphone di fascia media, OnePlus Nord N10 5G e OnePlus Nord N200. Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, il team di sviluppo della OxygenOS ha avviato il rollout del firmware 11.0.5 per OnePlsu Nord N10 5G e il firmware 11.0.6.0 per OnePlus Nord N200.

La novità più importante, come vedremo nel changelog ufficiale, riguarda l’introduzione delle ultime patch di sicurezza.

Patch di sicurezza di marzo per OnePlus Nord N10 5G e Nord N200

Ecco il changelog ufficiale:

OnePlus Nord N10 5G Introduzione delle patch di sicurezza di marzo 2022

OnePlus Nord N200 Introduzione delle patch di sicurezza di marzo 2022



Come avviene per ogni update software rilasciato dall’azienda, i nuovi firmware sono rilasciati a scaglioni: dapprima sono disponibili per una piccola percentuale di utenti (ma comunque significativa), e solo dopo vengono rilasciati per tutti i dispositivi compatibili. In questo modo si riduce la necessità di interrompere il rollout per una vasta gamma di utenti nel caso in cui comparissero gravi bug e problemi software.

Una volta terminata queste breve fase di test, i firmware saranno disponibili tramite aggiornamento OTA oppure attraverso il pannello Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software.

OxygenOS 13 procede secondo i piani

Qualche settimana Pete Lau aveva svelato che il team di sviluppo di OnePlus non ha intenzione di mettere da parte la OxygenOS ma, anzi, ha svelato in anteprima alcune funzionalità che troveremo all’interno della OxygenOS 13 tra cui:

Introduzione di nuove funzionalità per l’AOD (Always-on Display)

Ottimizzazione della modalità Zen

Miglioramento della stabilità generale del sistema

Miglioramento della UI generale.

Secondo la policy adottata dal colosso cinese per quanto riguarda il supporto software agli smartphone, è molto probabile che a OxygenOS 13 arriverà su questi dispositivi:

