OnePlus Nord CE 2 Lite: senza segreti, eccolo in foto

OnePlus Nord CE 2 Lite



•6.58" FHD+ LCD, 120Hz

•Qualcomm Snapdragon 695

•6/8GB RAM

•128GB Storage

•Rear Cam- 64MP + 2MP mono + 2MP macro

•Front Cam- 16MP

•5,000mAh Battery, 33W Charging

•OxygenOS 11



No Alert slider

Side-mounted FP



