OnePlus Nord CE 2 Lite: non chiamatelo midrange!

Sappiamo che OnePlus dovrebbe rilasciare presto dei nuovi midrange che, ad oggi, sono in attesa di essere ufficializzati. Ipotizziamo che il Nord 2T diventi ufficiale entro il prossimo mese, mentre il Nord 3, come da tradizione, potrebbe arrivare a luglio. Ora parliamo però del Nord CE 2 Lite, di fascia medio-bassa, che è stato approvato dal TDRA e dal BRI.

OnePlus Nord CE 2 Lite: cosa sappiamo?

Il primo portale rivela che il dispositivo OnePlus con numero di modello CPH2409 debutterà sul mercato come Nord CE 2 Lite. In passato, è stato anche certificato anche dall'autorità BIS, e questo indica che potrebbe presto arrivare anche in India, oltre che nel resto del mondo.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G with model number CPH2409 & CPH2401 recieves TDRA & BIS certification.#OnePlus #OnePlusNordCE2Lite pic.twitter.com/PJLuJyhsjc — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) April 1, 2022

Il dispositivo sarà caratterizzato da un pannello da 6,59 pollici capace di offrire una frequenza di aggiornamento molto alta. Dovrebbe godere di una camera anteriore Sony IMX471 da 16 megapixel e di un'unità a tripla lente così ripartita: 64 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel. Abbiamo saputo che non presenterà il classico slider per le notifiche.

Cosa ci sarà sotto la scocca?

A tenere le luci accese ci penserà un chipset Snapdragon 695 coadiuvato da un massimo di 8 GB di RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione. Si baserà su Android 11 OS e avrà, in cima, la OxygenOS. Non mancherà una cella energetica da 5,00 mAh capace di supportare la fast charge cablata da 33 W. Non di meno, ipotizziamo il fingerprint posto sul pulsante di accensione e spegnimento del telefono stesso.

Ad oggi è impossibile prevedere quanto potrebbe costare; sicuramente, sarà un'offerta economica pensata per i mercati emergenti. Ci aspettiamo un costo contenuto (fra i 270-300€ da noi). Lecito poi pensare ad una distribuzione nei mesi a venire. Voi cosa ne pensate?

Nelle notizie correlate, ricordiamo che l'azienda ha commercializzato da noi il OnePlus 10 Pro, la nuova ammiraglia con Snapdragon 8 Gen 1 e fotocamere Hasselblad. Arriva con un prezzo lancio di 899€.