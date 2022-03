OnePlus 10R si mostra in tutto il suo splendore

Ci siamo: a poche ore di distanza dal debutto ufficiale dei nuovi prodotti dell'OEM cinese di Pete Lau, ecco che finalmente possiamo scoprire il design del futuro OnePlus 10R in tutto il suo splendore.

Sappiamo che il device, erede spirituale dell'OP 9R uscito lo scorso anno, sta arrivando in alcuni mercati selezionati. Nei giorni passati abbiamo avuto modo di conoscere le sue specifiche tecniche complete, ma adesso, grazie anche ai nuovi render visti sul web, possiamo notare la sua livrea in tutto il suo splendore.

OnePlus 10R: un rebrand del Realme GT Neo3?

Andiamo con ordine: secondo le informazioni emerse online, il prossimo OnePlus 10R sarà un flagship killer, andando così a sfidare direttamente lo Xiaomi 12X appena uscito. Sarà, probabilmente un rebrand del Realme GT Neo3 ma sfoggerà una serie di nuove funzionalità, oltre ad un design leggermente differente.

Non avrà la medesima verniciatura aggressiva che abbiamo sulla soluzione di Realme; la torcia/flash LED si posizionerà sul lato destro della fotocamera principale, mentre sul device “cugino”, questo elemento si trova al di sotto della main camera.

Purtroppo, con grossa delusione da parte dei fedelissimi dell'azienda, OnePlus 10R non presenterà l'iconico slider per le notifiche e sarà il primo terminale a marchio OnePlus ad avere un pannello perforato al centro.

Presenterà poi un display Samsung E4 AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, refresah rate fino a 120 Hz e supporto per l'HDR10+. Ad alimentare il telefono ci sarà un processore MediaTek Dimensity 8100 accoppiato con 8 GB/12 GB di RAM LPDDR5 e con memorie UFS 3.1 da 128 o 256 GB.

Arriviamo al fronte fotografico: sul retro troveremo un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, una lente ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Anteriormente invece, ci sarà un Samsung ISOCELL S5K3P9SP da 16 MP per selfie e videochiamate.

Non mancerà un fingerprint under-screen, due speaker stereo e il supporto per l'audio ad alta risoluzione. Presenterà Android 12 con sin OxygfenOS e ci saranno due varianti: una con batteria da 4500 mAh e fast charge da 150W e una con batteria da 5000 mAh ma con SuperVOOC da 80W. Speriamo che una delle due arrivi da noi in Europa.