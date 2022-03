OnePlus 10 Pro UFFICIALE: premium ma con un prezzo aggressivo

Dopo il debutto avvenuto in Cina a gennaio, la compagnia cinese di Pete Lau ha finalmente mostrato il suo ultimo flagship a livello internazionale. Si chiama OnePlus 10 Pro ed è stato lanciato in India, Europa e Nord America. Scopriamo cosa ha da offrire.

Il flagship prende spunto dal Galaxy S21 di Samsung e presenta un modulo fotografico in metallo che si fonde con il frame laterale e con la back cover. Ha un pannello in colorazione nera o verde opaca; misura 163 x 73,9 x 8,5 mm e ha un peso di 200,5 g.

OnePlus 10 Pro: le caratteristiche tecniche

Il terminale presenta uno schermo AMOLED LTPO di seconda generazione da ben 6,7 ​​pollici e gode del refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. La risoluzione è 3216 x 1440 pixel (QHD+), ha il supporto a ben 525 PPI e c'è un foro per la singola selfiecam. Non manca il fingerprint in-display. Fra le altre cose, ha 1300 nits di luminosità di picco, un rapporto di contrasto 5000000:1 e vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Sotto la scocca c'è un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da RAM LPDDR5 e da memorie UFS 3.1. Ad alimentare il tutto troviamo la skin OxygenOS 12 basata su Android 12. Introduce le funzionalità premium come HyperBoost (per i giochi) e molte altre.

La batteria ha una dimensione di 5000 mAh e c'è – in confezione – un caricatore da 65W (in Nord America); in Europa e in India invece, c'è il charger da muro SuperVOOC da 80W. Non manca la wireless charging da 50W.

Presente poi il modem per la connettività 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, ma anche l'NFC per i pagamenti contactless. Completa la dotazione tecnica il motore di vibrazione lineare dell'asse x e i doppi speaker stereo con supporto per il Dolby Atmos.

Arriviamo ora al comparto foto/video: ci sono tre sensori sul posteriore così ripartiti:

Main camera Sony IMX789 da 48 MP con OIS;

Ultra wide da 150° Samsung ISOCELL JN1 da 50 Megapixel;

Teleobiettivo da 8 MP 3,3x con OIS.

Anteriormente invece, c'è uno snapper selfie Sony IMX615 da 32 MP.

Segnaliamo che tutte le ottiche sono state realizzate in cooperazione con Hasselblad. Verrà venduto a 919€ nella versione da 8+128 GB (Volcanic Black) e a 999€ nel taglio da 12+256GB (Emerald Green). Arriverà in commercio il prossimo 5 aprile.

Promo di lancio

Già disponibile per il preorder su oneplus.com e su Amazon da oggi pomeriggio. Coloro che lo sceglieranno riceveranno le cuffie OP Buds Pro, ma ci saranno degli interessanti bonus per chi intende permutare il proprio device.