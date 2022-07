OnePLus Nord CE 2, arriva un assaggio di Android 12: le novità

A distanza di pochi giorni dall’arrivo del tanto atteso aggiornamento ad Android 12 per gli ex top di gamma OnePlus 7/7 Pro, in queste ore il colosso cinese è finalmente pronto a concedere l’ingresso nel programma beta dell’OS mobile di Google anche per gli utenti muniti del medio gamma OnePlus Nord CE 2.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate da OnePlus sul proprio forum, la beta 1 di Android 12 per lo smartphone di fascia media è attualmente in fase di rilascio in India a partire da oggi e sarà presto esteso anche agli altri mercati internazionali.

Su OnePlus Nord CE 2 arriva la beta 1 della OyxgenOS 12 basata su Android 12

Queste sono alcune delle più importanti novità presenti all’interno del nuovo aggiornamento:

Sistema Ottimizzazione delle icone nel desktop con nuove texture, effetti di luci e molto altro Ottimizzazione della funzione AI Systema Booster alla versione 2.1 per assicurare una buona fluidità del sistema anche in fase di carico pesante

Modalità scura Introduzione di tre livelli di personalizzazione per la modalità scura della OxygenOS

Galleria Supporto a un nuovo layout della Galleria

Canvas AOD Introduzione di un nuovo layout per una lock screen più personale



Vi ricordiamo che lo smartphone di fascia media di OnePlus riceverà un altro solo aggiornamento Android, quindi ad Android 13, a partire dal prossimo anno; se però siete alla ricerca di un device del colosso cinese con un maggiore supporto software alle spalle, vi segnaliamo che l’ottimo OnePlus 10 è in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante.

Infine, per quanto riguarda l’update per OnePlus Nord CE 2, la beta 1 della OxygenOS 12 è indicata solo agli utenti volenterosi di testare le novità del sistema operativo per aiutare il team di sviluppo a correggere i bug e a testare le novità sopracitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

