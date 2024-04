Samsung Galaxy A14, prezzo bomba: tuo a 119,90€ con lo sconto del 37%

Il Samsung Galaxy A14 4G è un dispositivo entry-level che offre un’ottima qualità prezzo, adattandosi bene alle esigenze di chi cerca funzionalità moderne a un costo contenuto. Con un display da 6.6 pollici FHD+ LCD, il Galaxy A14 offre una risoluzione vivace e dettagli nitidi, grazie anche al suo tasso di aggiornamento di 90Hz che migliora l’esperienza visiva.

Oggi è in offerta su eBay ad un prezzo ridicolmente basso: grazie allo sconto del 37%, può essere tuo a solamente 119,90€. A nostro avviso, è in assoluto il miglior telefono in questa fascia di prezzo.

Sul fronte delle prestazioni, il Galaxy A14 è mosso da un processore octa-core di buon livello, che garantisce un’esperienza utente fluida per la maggior parte delle attività quotidiane. Il modello in offerta prevede una configurazioni di memoria da 4GB/64GB, espandibili con microSD, mentre la funzione RAM Plus consente di aumentare all’occorrenza la RAM in maniera virtuale.

In termini di fotografia, il Galaxy A14 dispone di una configurazione a tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50MP, uno per la profondità e un macro entrambi da 2MP. La fotocamera principale produce immagini nitide con buona riproduzione dei colori.

Il Galaxy A14 promette un’autonomia solida con la sua batteria da 5000mAh, garantendo un uso prolungato senza necessità di ricariche frequenti. Insomma, si tratta di un’opzione bilanciata per chi cerca funzionalità essenziali di un smartphone moderno senza spendere una cifra eccessiva. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito a solamente 119,9o€!