OnePlus 7/7 Pro, ecco l'atteso aggiornamento ad Android 12 (beta)

Dopo l’arrivo della Open Beta di Android 12 per OnePlus Nord CE 5G, in queste ore il colosso cinese ha finalmente avviato il rilascio della beta della OxygenOS 12 anche per gli ex top di gamma OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro.

Insomma, l’intera gamma di smartphone è finalmente pronta a sperimentare le numerose novità a cui ha lavorato il team di sviluppo della OxygenOS in questi mesi.

Al via la beta della OxygenOS per l’intera famiglia di smartphone OnePlus 7

Dalle prime informazioni pubblicate dall’Operations Manager Abdul B. sul forum ufficiale di OnePlus, scopriamo che il firmware in questione è attualmente limitato ai soli utenti residenti in India; con tutta probabilità la versione internazionale del firmware sarà rilasciata solo nelle prossime settimane, per cui è consigliato attendere pazientemente qualche giorno.

Ovviamente, trattandosi della beta di Android 12 con la OxygenOS 12, Abdul B. sottolinea con enfasi che gli utenti al di fuori dell’India dovrebbero pazientare un po’ in quanto il flash del firmware “potrebbe introdurre bug e potenziali problemi”; non mancano nemmeno i bug “accertati” per i tanti che invece già da oggi possono iniziare a testare la build di Android 12 in maniera ufficiale – del resto si tratta pur sempre di una beta.

Ecco alcune novità disponibili con OxygenOS 12:

Sistema Ottimizzazione delle icone nel desktop con nuove texture, effetti di luci e molto altro Ottimizzazione della funzione AI Systema Booster alla versione 2.1 per assicurare una buona fluidità del sistema anche in fase di carico pesante

Modalità scura Introduzione di tre livelli di personalizzazione per la modalità scura della OxygenOS

Galleria Supporto a un nuovo layout della Galleria

Canvas AOD Introduzione di un nuovo layout per una lock screen più personale



Restando in tema di smartphone OnePlus già adesso aggiornati con Android 12 e la OxygenOS 12, vi segnaliamo l’ottima offerta di Amazon per il valido medio gamma OnePlus Nord 2 5G con uno sconto del 19%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per OnePlus 7 : tutti i prezzi

Chi sta cercando la miglior offerta attuale per un OnePlus 7 può intercettare un prezzo pari a 26,99€: è Amazon ad offrire attualmente la miglior opzione d'acquisto.

Ordinate in questa tabella, ecco tutte le offerte possibili.