OnePlus 9 RT sta arrivando anche da noi?

Lo smartphone OnePlus 9RT e gli auricolari true wireless Buds Z2 dovrebbero essere lanciati presto in alcuni mercati selezionati. Il gigante cinese dell'elettronica di consumo ha lanciato il flagship killer nel suo paese d'origine nell'ottobre 2021; adesso è arrivato il momento per un debutto su scala internazionale?

OnePlus 9 RT: destinato a sostituire le “vecchie” glorie

Giusto per ricordare, OnePlus 9 RT e Buds Z2 sono stati avvistati sul sito Web indiano dell'azienda il mese scorso. Tuttavia, anche quasi tre mesi dopo essere stati lanciati in Cina, questi gadget non sono mai stati approdati sul mercato globale.

Per la gioia dei fan del marchio che aspettano senza sosta di mettere le mani sugli auricolari 9RT e Buds Z2 TWS, OnePlus India ha anticipato l'imminente lancio. Su Twitter, la divisione indiana dell'azienda ha condiviso due post, spoilerando la presentazione dell'ammiraglia OnePlus 9RT e delle Buds Z2 nel paese. I tweet contenevano teaser con codici Morse. Se si decodifica tale codice, si scoprono tutte le informazioni correlate.

Gli auricolari OnePlus Buds Z2 sono attualmente disponibili solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Europa e in Cina. Su Amazon le potete comprare a soli 90,94€.

OnePlus 9 RT: specifiche tecniche

Il nuovo flagship killer OnePlus 9RT è dotato di un display AMOLED fluido da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120Hz. A parte questo, lo schermo offre una luminosità di 1300 nits e HDR10+. Inoltre, ha uno strato di Corning Gorilla Glass sulla parte superiore per una protezione aggiuntiva. Ospita anche uno scanner di impronte digitali integrato nel display. Il telefono racchiude un SoC Qualcomm Snapdragon 888 octa-core, che utilizza un processo a 5 nm. Il processore Snapdragon 888 è integrato con una GPU Adreno 660 altamente competente.

Inoltre, il telefono viene fornito con 12 GB di RAM LPDDR5 e offre 256 GB di spazio di archiviazione UFS3.1.

Per quanto riguarda l'ottica, il 9RT ospita una tripla lente posteriore con flash LED. Il telefono è dotato di una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 16 MP e un obiettivo macro da 2 MP. A parte questo, ha un sensore Sony IMX471 da 16 MP sul davanti per i selfie e le videochiamate. Inoltre, lo sparatutto frontale è dotato di EIS. Una robusta batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida Warp Charge 65 da 65 W alimenta l'intero sistema. Oltre a ciò, il telefono ha una configurazione con doppio altoparlante stereo e una porta di ricarica USB di tipo C.

Il rovescio della medaglia è che il device non presenta più il jack audio da 3,5 mm. Di conseguenza, si dovrebbe utilizzare la porta di ricarica per le cuffie cablate. Misura 162,2 × 74,6 × 8,29 mm e pesa 198,5 grammi.

L'azienda lo rilascerà da noi durante l'evento di lancio del nuovo OP 10 Pro? Staremo a vedere.