iPhone XR (128 GB) ricondizionato a meno di 270€ su Amazon

Se stai cercando un nuovo smartphone Apple ma non vuoi spendere troppo, oggi abbiamo una soluzione perfetta per te. Di fatto, iPhone XR, il modello entry level della line-up di punta del 2018, è ancora una proposta validissima per moltissime persone. Certo, è uscito da qualche anno sul mercato internazionale, ma vanta specifiche tecniche e caratteristiche degne di nota. Ha un design iconico e una fotocamera avanzata, dispone di uno schermo LCD IPS ampio e luminoso, ha una batteria dalla lunga durata e costa pochissimo. Pensa che il modello da 128 GB in colorazione corallo, in versione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti) viene proposto al costo di soli 269,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo adesso; a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali. È è il momento perfetto per acquistarne uno.

iPhone XR: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: iPhone XR è dotato del processore A12 Bionic, un chipset straordinario che è in grado di offrire prestazioni incredibili con qualsiasi applicazione. Va benissimo anche con i giochi ad alta intensità grafica ed è perfetto per navigare sul web con rapidità e fluidità. Non di meno potrai utilizzarlo per lavorare o per gestire i tuoi social network. Ha una batteria che ti accompagnerà per un giorno intero senza mai dover passare dalla ricarica e sappi che si ricaricherà in pochissimo grazie alla porta Lightning. Vanta poi una fotocamera avanzata che riesce a catturare immagini incredibili in qualsiasi situazione. Con la modalità Ritratto, sarai in grado di scattare foto con sfocatura dello sfondo professionale e regolare l’effetto di profondità in post-produzione. E con la modalità Smart HDR, le tue immagini saranno sempre ricche di dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione. C’è un ampio display Liquid Retina da 6,1 pollici LCD IPS, perfetto per la visione dei contenuti o per la lettura dei messaggi. È eccellente anche per i giochi più divertenti e rilassanti.

Insomma, come avrai capito, acquistare la versione ricondizionata dell’iPhone XR su Amazon significa ottenere un prodotto di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. Viene proposto in condizioni eccellenti e ha una memoria interna generosa di 128 GB; il modello in questione al costo di 269,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è da comprare immediatamente.