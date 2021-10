OnePlus 9 RT ha le caratteristiche che vogliamo in iPhone 14

Le ultime indiscrezioni relative al OnePlus 9RT confermano che il device disporrà di un touch ultrasensibile a 600Hz e di uno schermo con latenza estremamente bassa; queste sono due delle features che più ci aspettiamo di vedere in un melafonino Apple di prossima generazione.

OnePlus 9 RT: cosa sappiamo finora?

L'OEM di Pete Lau ha confermato che la società terrà un evento di lancio il 13 ottobre in Cina per il debutto del suo prossimo smartphone: il OnePlus 9RT. Alcune delle caratteristiche chiave del dispositivo sono già state confermate e con l'avvicinarsi della data di lancio, l'azienda ha condiviso ulteriori dettagli.

Nell'ultimo teaser mostrato dalla società, è stato confermato che il nuovo flagship supporterà un display touch ultrasensibile a 600Hz e supporterà una latenza dello schermo estremamente bassa. In precedenza, è stato confermato che il dispositivo sarà dotato di uno schermo Samsung E4 120Hz che probabilmente misurerà 6,55 pollici. Verrà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888, abbinato alla RAM LPDDR5 e allo storage UFS 3.1.

Il terminale supporterà la RAM virtuale fino a 7 GB oltre a 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5. Avrà anche un sistema di raffreddamento migliorato che include una piastra di raffreddamento con un'area di 19067,44 mm² che OnePlus afferma essere il più grande mai inserito in un device finora.

Nel comparto fotografico, il telefono dovrebbe avere un sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel, un obiettivo ultrawide da 16 megapixel, un macro da 5 megapixel e una lente monocromatica da 2 megapixel. Sul lato anteriore, ci sarà una camera da 16 megapixel per i selfie e le videochiamate.

Per quanto riguarda il software, OnePlus 9RT eseguirà la ColorOS 12 basata sul sistema operativo Android 11, ma la versione Global dovrebbe ricevere la OxygenOS 12, as usual. Sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la tecnologia Warp Charge da 65 W.

Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in tre opzioni di colore: argento, nero e blu. Per sapere con certezza cosa ha pianificato l'azienda per il dispositivo, nonché le sue varianti di memoria, le caratteristiche, i prezzi e la disponibilità sui mercati internazionali, dovremo aspettare ancora qualche giorno. Restate connessi.