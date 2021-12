OnePlus Buds Z2 finalmente su Amazon: NOVITÀ assoluta

I nuovissimi auricolari TWS, i OnePlus Buds Z2, sbarcano ufficialmente su Amazon a gran prezzo. Cancellazione del rumore, supporto a Dolby Atmos e autonomia fino a 38 ore: li porti a casa a 99€ appena con spedizioni super rapide e gratis.

OnePlus Buds Z2 su Amazon: eccellenti auricolari

Un wearable bellissimo esteticamente, elegante e raffinato. Un prodotto premium, che ti permette di godere di tutta la praticità di un design in ear, perfetto per tenere le cuffiette ben salde anche mentre fai sport. Non dovrai nemmeno temere il contatto con l'acqua, grazie alla presenza della certificazione IP55, la resistenza è garantita.

La cancellazione attiva del rumore ascolti alla perfezione la tua musica preferita, ma anche chi ti chiama. L'interlocutore, allo stesso modo, può ascoltati senza problemi. Alla qualità musica ci pensano poi i grandi driver da 11 millimetri e non solo. Infatti, il supporto al Dolby Atmos è pronto a rendere l'esperienza d'ascolto spettacolare, grazie alle diverse modalità sonore.

Infine, se sei in giro ed è meglio non perdere il contatto con la realtà, basta un tocco per attivare la modalità trasparenza. Insomma, a questi eccellenti auricolari manca niente, nemmeno un prezzo più che accessibile . Completa rapidamente l'ordine per essere fra i primi ad accaparrarti i nuovi OnePlus Buds Z2 direttamente da Amazon. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.