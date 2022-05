OnePlus 10 Pro abbraccia a piene mani le beta di Android 13: le novità

Dopo l’arrivo della beta di Android 13 per OPPO Find X5 Pro e OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole al mondo a provare le novità del nuovo OS mobile di Google, in queste ore anche OnePlus annuncia sul forum ufficiale che è possibile accedere al programma beta di Android 13 anche su OnePlus 10 Pro.

Il nuovo top di gamma di OnePlus è il primo smartphone della compagnia a rientrare all’interno del programma che a tendere aiuterà il team di sviluppo della OxygenOS a testare le nuove feature e a risolvere tutti i bug prima del rilascio ufficiale dell’aggiornamento, possibilmente previsto per il Q4 a qualche settimana di distanza dal lancio di Android 13 stabile.

La beta di Android 13 sbarca finalmente anche su OnePlus 10 Pro

Benché la compagnia non abbia fatto esplicitamente riferimento a quale versione della build di Android 13 si basi il nuovo firmware, in tutta probabilità il colosso cinese ha aperto il canale di test sulla build aggiornata alla Beta 1 di Android 13.

Evidentemente la beta di Android 13 non è affatto adatta per gli utenti: si tratta di un firmware potenzialmente instabile – la compagnia parla chiaramente della possibilità di brick del device per via di qualche problema durante la fase di installazione – e indicato per gli sviluppatori o per gli utenti con molta esperienza alle spalle.

Ecco il changelog che accompagna il nuovo firmware:

Tutti i tuoi dati saranno cancellati a seguito del flash della build o il ritorno ad Android 12;

Alcuni problemi di stabilità e performance;

Shelf non è disponibile;

Non è possibile spostare documenti e file in My Files;

Alcune applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.

Gli utenti interessati a provare la beta di Android 13 sul proprio OnePlus 10 Pro possono scaricare il firmware seguendo il link in fonte; inoltre, per chi fosse interessato a mettere le mani sul nuovo top di gamma della compagnia, vi segnaliamo un importante sconto a questo link di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.