One UI 4.1: ecco quando arriverà su Samsung Galaxy S21

La One UI 4.1 arriverà su Samsung Galaxy S21 a febbraio 2022? Sembra proprio che il team di sviluppo di Samsung abbia intenzione di rispettare questa timeline per quanto riguarda l'introduzione della nuova versione della One UI per gli smartphone di fascia alta. In queste ore, infatti, un moderatore ufficiale del forum di Samsung ha svelato che la serie Samsung Galaxy S22 arriverà sul mercato con la One UI 4.1 basata su Android 12.

La One UI 4.1 è attesa per febbraio su Samsung Galaxy S21

Questa informazione ci porta a considerare come altamente probabile che la nuova versione della One UI potrebbe sbarcare su Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G durante il mese di febbraio 2022. Inoltre, considerando i cicli di aggiornamento di Samsung, sembra molto probabile che in questa prima tranche di aggiornamento rientreranno anche i modelli Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Cosa ne sarà dell'attuale ex generazione di smartphone di fascia alta? Difficile valutare con così tanto anticipo entro quanto la One UI 4.1 arriverà anche sugli altri device, ma resta piuttosto elevata la possibilità che la compagnia scelga la fine del Q2 2022 per portare l'update anche su Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra.

Ad oggi non sono note le migliorie introdotte dalla One UI 4.1 rispetto la One UI 4.0 di cui ormai siamo a conoscenza da diverse settimane; avremo sicuramente modo di scoprirne il contenuto a seguito del lancio della famiglia Samsung Galaxy S22 il prossimo 8 febbraio.