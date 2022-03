Netflix: come disdire un abbonamento ed eliminare l'account

Netflix è il servizio di streaming on demand più famoso al mondo. Sono tantissimi i contenuti che questa piattaforma offre ai suoi utenti. Ogni mese, infatti, la società implementa il suo catalogo con sempre nuovi film, serie TV, show, docuserie e cartoni animati.

Nonostante tutto ciò, per diversi motivi hai deciso di disdire l'abbonamento al tuo servizio Netflix? Nessun problema, in questo articolo troverai tutte le istruzioni per farlo. Ti serviranno solo pochi minuti per completare questo processo dopodiché non dovrai più pagare il servizio e non vi potrai nemmeno più accedere.

Oltre a disdire l'abbonamento vuoi anche eliminare definitivamente il tuo account Netflix associato? Forse perché lo condividevi con la famiglia o con gli amici e non vorresti che per errore qualcuno continuasse a utilizzarlo a tua insaputa. Magari vuoi semplicemente cancellare tutti i tuoi dati da questo servizio di streaming on demand. Qualsiasi sia la motivazione non preoccuparti, anche in questo caso ti daremo tutte le indicazioni necessarie per portare a compimento con successo questa operazione.

Come disdire un abbonamento Netflix

Netflix continua ogni mese a fornire ai suoi utenti nuovi contenuti davvero interessanti. Tuttavia, hai optato per altre piattaforme di streaming on demand come Disney+, Amazon Prime Video o Apple TV+. Per questo o per altri motivi non vuoi più fruire del suo servizio. Nessun problema, ora ti elencheremo tutti i passaggi per disdire il tuo abbonamento. Partiamo con tutte le istruzioni per farlo da PC:

per prima cosa collegati al sito ufficiale di Netflix e accedi con l'account dal quale vuoi disdire l'abbonamento;

di e accedi con l'account dal quale vuoi disdire l'abbonamento; una volta inseriti email o numero di telefono e password premi su accedi ;

; ora seleziona con il puntatore del mouse l'immagine associata al tuo profilo , in alto a destra;

, in alto a destra; nel menù che si è aperto seleziona la voce Account ;

; cerca l'opzione Abbonamento e fatturazione ;

; seleziona Disdici abbonamento ;

; infine, fai click su Completa la disdetta.

Se invece vuoi procedere dall'app ufficiale di Netflix per disdire il tuo abbonamento devi sapere che non è possibile farlo. Dovrai comunque accedere al tuo account tramite il browser dello smartphone, del tablet o di qualsiasi altro dispositivo mobile.

Come eliminare l'account

Se invece vuoi eliminare il tuo account, Netflix prevede la sua eliminazione definitiva con tutti i dati passati 10 mesi dalla disdetta dell'abbonamento. Un processo automatico previsto dal colosso dello streaming e del quale si occuperà direttamente lui.

Nondimeno, qualora tu volessi eliminarlo fin da subito non esistono passaggi da effettuare nelle impostazioni del tuo profilo Netflix. Dovrai invece inviare una richiesta scritta contattando il servizio assistenza all'indirizzo di posta elettronica privacy@netflix.com. Fai attenzione perché non è possibile inviare la richiesta da un altro indirizzo email, ma solamente tramite quello associato all'account che vuoi eliminare.