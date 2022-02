Netflix: il calendario completo di film e serie TV in arrivo a marzo 2022

Dopo alcune anticipazioni, finalmente abbiamo le date di uscita di tutti i contenuti che Netflix ha previsto per marzo 2022. Tantissimi titoli saranno disponibili a tappe sul catalogo del colosso dello streaming on demand. Un ricco banchetto di film e serie TV ci attende lungo tutto il prossimo mese. Scopriamo insieme il calendario completo delle sue uscite.

Netflix non ha ancora finito di intrattenerci con i titoli di febbraio che è già pronto a riempirci le giornate con quelli di marzo 2022 Sono davvero tanti i contenuti che arriveranno il prossimo mese o, meglio, tra pochi giorni. Dopo diverse anticipazioni finalmente anche le date sono state svelate.

Scopriamo insieme il calendario completo di film e serie TV in uscita su Netflix a marzo 2022. Non solo ci attendono tante novità, ma anche attesissimi sequel che i fan non vedono l'ora di vedere.

Film in arrivo a marzo 2022

Iniziamo con i film che usciranno a marzo 2022 sul catalogo del colosso dello streaming on demand. Netflix ha pronti tantissimi titoli originali e non, davvero unici. Ecco il calendario:

1 marzo: Il Cosmo sul Comò

2 marzo: Against the Ice

3 marzo: The Weekend Away; Un paradiso da salvare

4 marzo: Il filo invisibile

10 marzo: Lo chiamavano Trinità

11 marzo: The Adam Project

12 marzo: Un Piccolo Favore

17 marzo: Agente speciale Ruby

18 marzo: Windfall

18 marzo: Granchio nero

24 marzo: Il mio amore è un fiore di ciliegio

Serie TV in arrivo su Netflix a marzo 2022

Concentriamoci ora sulle serie TV tanto attese in arrivo a marzo 2022 sul catalogo di Netflix. Non vediamo davvero l'ora di poterci gustare ogni singolo episodio di questi titoli davvero entusiasmanti ed emozionanti. Vediamo insieme tutte le date di questo calendario: