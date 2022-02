Motorola: sta arrivando un nuovo flagship della serie Edge X30

Un nuovo smartphone a marchio Motorola è stato avvistato presso il portale della certificazione 3C. Che si tratti di un nuovo membro della famiglia Edge X30?

Motorola: cosa sappiamo del nuovo smartphone di punta?

Lenovo è stato il primo produttore di telefonia un top di gamma con l'ultimo SoC di Qualcomm, il chipset Snapdragon 8 Gen 1, a bordo del flagship Motorola Edge X30 nel dicembre dello scorso anno. Il telefono non era certo il migliore nel suo segmento, considerando le offerte alternative di altri concorrenti come Xiaomi , Realme e Huawei. Ma considerando il suo prezzo di partenza relativo di circa 600 dollari, l'ammiraglia è un affare per via dell'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Proprio quando pensavamo che Edge X30 standard sarebbe stato l'unico fiore all'occhiello di Lenovo nel 2022, un nuovo dettaglio all'interno della certificazione 3C suggerisce che un nuovo device del colosso americano è stato certificato per la sicurezza elettronica e potrebbe essere un nuovo membro della famiglia Edge X30.

La notizia arriva da ITHome, il portale che ha notato che la certificazione 3C ha recentemente elencato uno smartphone a marchio Motorola con il numero di modello XT2201-6. Dal sito, si scopre che il device supporta la ricarica cablata rapida da 68 W, attualmente disponibile esclusivamente solo sull'ultimo flagship.

L'ammiraglia è stata lanciata a dicembre 2021, ma le fughe di notizie hanno iniziato a diffondersi già all'inizio di novembre 2021 con il numero di modello XT2201-2. Considerando che entrambi i numeri di modello condividono lo stesso codice XT2201, possiamo ipotizzare che il Motorola XT2201-6 sia un Edge X30 Ultra.

Unitamente a ciò, sappiamo che a breve arriverà anche il Frontier, il primo top di gamma con una camera da 200 Mpx. Grazie alla foto trapelata da Evan Blass, sappiamo che il device avrà una brillante finitura grigio metallizzato sul retro. E il display frontale presenterà cornici molto strette su tutti i lati, con curve esagerate su entrambi i lati per fornire più spazio sullo schermo per l'utente.