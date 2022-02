Motorola Frontier si mostra in tutto il suo splendore

Il rendering trapelato del nuovissimo flagship in arrivo, il Motorola Frontier, mostra la sua enorme fotocamera da 194 MP in tutto il suo splendore.

Motorola Frontier: il render rivela la maxi-fotocamera

Il colosso di proprietà di Lenovo sembra che sia pronto per fare il suo debutto nello spazio degli smartphone ultra-premium con un nuovo dispositivo chiamato in codice “Frontier“. Abbiamo pubblicato una storia il mese scorso sui primi rendering emersi in rete ma non erano così chiari come quello appena emerso sul web. Oggi possiamo dare un primo vero sguardo in HD al telefono, per gentile concessione del leaker Evan Blass.

L'immagine trapelata mostra il top di gamma Motorola da tutte le angolazioni in un brillante colore grigio metallizzato, anche se siamo abbastanza sicuri che il materiale sia in realtà vetro, come da tradizionae con tutti gli smartphone premium sul mercato presenti oggi.

In primo piano, c'è un pannello curvo con cornici estremamente strette intorno e un foro perforato per la fotocamera selfie. Precedenti fughe di notizie avevano indicato che il pannello sarebbe stato di dimensioni 6,7 pollici.

Ma è la parte posteriore dello smartphone che attira l'attenzione, grazie alla sua fotocamera principale estremamente grande. È stato rivelato che il sensore sfoggerà una risoluzione di 194 megapixel, che è la più alta del settore. Questo chip dovrebbe essere un “S5KHP1“, prodotto da Samsung.

Lo snapper principale sarà affiancato da un paio di obiettivi aggiuntivi; in poche parole, ci saranno tre fotocamere sulla back cover (Samsung SKJN1SQ03 ultrawide da 50 megapixel e teleobiettivo Sony IMX663 da 12 megapixel).

Passando al processore di Frontier, il vecchio rapporto afferma che il devicer sarà alimentato dal successore di Snapdragon 8 Gen 1, che ha un numero di modello SM8475. Lo stesso chip alimenterà anche un modello “derivato” dello Xiaomi 12 Pro.

Per quanto riguarda il debutto, questo telefono dovrebbe venir svelato tra un paio di mesi circa, anche perché deve ancora fare la sua comparsa sui diversi portali Web per la certificazione.