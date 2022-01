Motorola Edge X30 diventa un cameraphone incredibile

Motorola Moto Edge X30 ha appena ricevuto un grosso update che ha portato ad un incremento delle prestazioni della fotocamera: il merito è di un aggiornamento che lo ha reso semplicemente perfetto.

Motorola Edge X30: un prodotto di punta, ora senza eguali

Nel dicembre 2021, Lenovo è stato il primo produttore di telefoni a rilasciare un device con l'ultima soluzione di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1 nel suo Moto Edge X30 di punta. Tuttavia, le prestazioni della fotocamera per il dispositivo erano piuttosto nella media rispetto alla concorrenza (la nostra recensione di Edge X30 qui), ma Lenovo sta cercando di migliorare le prestazioni della fotocamera del telefono nel suo prossimo aggiornamento.

La notizia è arrivata dal Senior Product Manager di Lenovo in Cina, Chen Jin. Su Weibo ha confermato che il dispositivo riceverà un importante update software prima del capodanno lunare (1 febbraio 2022), suggerendo che l'aggiornamento sarà disponibile per gli utenti prima della fine di gennaio .

Per quanto riguarda le funzionalità che introdurrà il prossimo importante aggiornamento del software, Chen afferma che il Moto Edge X30 sfoggerà un firmware della fotocamera migliorato rispetto a quello attuale. Si dice che la registrazione video sarà – a detta del dirigente – semplicemente sbalorditiva . Il funzionario ha anche riferito che il nuovo aggiornamento includerà il supporto per le registrazioni video a fps più elevati, consentendo movimenti più fluidi nei video.

Per quanto riguarda i miglioramenti della sicurezza, Chen sottolinea che Edge X30 ora avrà una nuova modalità “Privacy Space” dopo l'importante aggiornamento. Ad oggi, non conosciamo i punti salienti di questa nuova modalità, ma sappiamo che potrebbe funzionare in un modo simile a Second Space di Xiaomi, in cui il telefono consente di utilizzare 2 spazi completamente diversi sul telefono: uno per lavoro e uno per svago con giochi, social media e piattaforme di condivisione video.

Sul fronte delle specifiche tecniche, ricordiamo che il flagship è dotato di un display OLED HDR10+ da 6,7 ​​pollici e viene fornito con 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di memoria interna. Lo smartphone vanta una tripla configurazione della fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, Dual Pixel PDAF, OIS e secondarie da 50 MP + 2 MP. Per i selfie, c'è una fotocamera grandangolare HDR da 60 MP. Arriverà presto in Europa: restate connessi.