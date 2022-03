Motorola Moto G30 è in odore di Android 12: l'update è live per alcuni

Motorola Moto G30 è solo l’ultimo smartphone della casa alata in ordine cronologico a ricevere l’aggiornamento ad Android 12. Infatti, secondo le prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, lo smartphone di fascia media del 2020 sta ricevendo il nuovo sistema operativo mobile di Google in Brasile, uno dei mercato più importanti per la compagnia.

Il firmware S0RCS32.41-10-9-2 è attualmente in rilascio con un peso pari a 1.09 GB e dovrebbe integrare anche le patch di sicurezza di febbraio.

Motorola Moto G30 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 12

Oltre alle novità di Android 12 che ormai abbiamo imparato a conoscere, l’update ad Android 12 introduce piccole personalizzazioni da parte di Motorola: la compagnia è rimasta fedele all’idea di mantenere il sistema operativo il più in linea con l’esperienza dei Pixel di Google, limitandosi a inserire giusto qualche applicazione proprietaria.

Gli utenti muniti di Motorola Moto G30 possono controllare la disponibilità dell’update tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software: la build dovrebbe arrivare anche nel nostro Paese nel giro delle prossime settimane; pertanto, tenete sotto controllo eventuali notifiche di sistema che vi avvisa dell’arrivo dell’aggiornamento OTA.

Restando in tema di smartphone Motorola, in queste ore si discute molto del nuovo e atteso modello Motorola Moto Edge 30 scovato nel database di Geekbench. Il device, infatti, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete sembra essere a tutti gli effetti il competitor naturale di Samsung Galaxy A73 5G annunciato dal colosso sudcoreano nelle scorse ore – a tal proposito, l’azienda ha svelato quanti aggiornamenti Android saranno previsti per i nuovi Samsung Galaxy A33 5G, A53 5G e A73 5G.

Motorola Moto Edge 30 è probabile monterà il processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus, un processore di fascia media piuttosto popolare, un display OLED da 6.7 pollici con supporto all’HDR10+ e con frequenza di aggiornamento da 144 Hz. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, è probabile che il sensore principale da 108 MP sarà accompagnato da altri due sensori rispettivamente da 8 e 2 MP; frontalmente, invece, è attesa una fotocamera selfie da 32 MP.

