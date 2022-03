Samsung Galaxy A53 ed A33 5G UFFICIALI: niente Galaxy A73 (per ora)

L'attesa è finita: nell'evento andato in scena questo pomeriggio, Samsung ha sciolto ogni riserva sui nuovi smartphone di fascia media pronti per conquistare il mercato: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G.

Non ci resta altro che approfondire nel dettaglio le specifiche di questi due nuovi telefoni, consci del fatto che i rumor trapelati negli scorsi mesi avessero già svelato gran parte delle loro peculiarità.

Samsung Galaxy A53 ed A33 5G: caratteristiche tecniche, disponibilità e prezzi

Cominciamo dal “piccolo di casa”, vale a dire Samsung Galaxy A33 5G. Lo smartphone si caratterizza per dimensioni e peso di 159,7 x 74 x 8,1 mm e 186 grammi. Abbiamo un display Infinity-O Super AMOLED con diagonale di 6,4 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza d'aggiornamento da 90 Hz. A bordo troviamo il processore Exynos 1280 coadiuvato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Sul retro fa la sua comparsa la quad camera con sensore principale da 48 MP con stabilizzatore OIS, in compagnia della fotocamera ultrawide da 8 MP, del sensore macro da 5 MP e lente di profondità da 2 MP. Possibilità di registrare video in 4K a 30 fps. La fotocamera selfie è invece da 13 MP. Non mancano gli speaker stereo Dolby Atmos, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 25 W, il sistema operativo Android 12 con One UI e la certificazione IP67 per resistenza ad acqua e polvere. Il device sarà disponibile da aprile con un prezzo al pubblico di 389,90 euro.

Passiamo ora al modello più atteso della gamma, vale a dire Samsung Galaxy A53 5G. Dimensioni e peso di 159,6 x 74,8 x 8,1 mm e 189 grammi. Display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz. Modulo a quattro fotocamere sul retro, con sensore principale da 64 MP, camera ultra-wide da 12 MP, obiettivo di profondità da 5 MP ed sensore macro da 5 MP. Nella zona frontale abbiamo una fotocamera con risoluzione di 32 MP. Lo smartphone è alimentato dal processore Exynos 1280 al cui supporto agiscono 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM. Rispondono all'appello gli speaker stereo come sull'A33 5G, la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 25 W, Android 12 con OneUI e certificazione IP67. Samsung Galaxy A53 5G è disponibile in preordine dal 17 marzo al 31 marzo con gli auricolari Galaxy Buds Live in omaggio. Prezzo al pubblico di 469,90 euro (6+128GB) e 529,90 euro (8+256GB) sul sito ufficiale.

Nessuna informazione al momento sul Samsung Galaxy A73 5G che, a quanto pare, non dovrebbe essere disponibile in Italia.