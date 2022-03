Motorola: arriva Edge 30, il mediogamma che sfida il Galaxy A73

Secondo quanto si apprende in rete, una nuova variante del Motorola Edge 30 è appena stata avvistata sul portale di Geekbench. Curiosamente, non presenta un processore top, ma uno di fascia media, lo Snapdragon 778G Plus.

Si osserva che il device ha ottenuto un punteggio abbastanza interessante sul fronte single test e multi test; notiamo infatti, 821 punti nel primo e 2353 nel secondo. Per un SoC di fascia media è un risultato ottimale.

Sappiamo che lo Snapdragon 778G Plus è composto da un core principale da 2,52 GHz, tre da 2,4 GHz e quattro a basso consumo energetico; viene coadiuvato dalla scheda grafica Adreno 642L.

Motorola Edge 30: la variante di fascia media che non ci aspettavamo

Dal sito di Geekbench notiamo che la versione in questione dispone di 8 GB di RAM, ma potrebbero arrivare ulteriori modelli con tagli differenti. Ad oggi non sono menzionati molti dettagli, ma ipotizziamo nuove informazioni nelle settimane a venire.

Il dispositivo è stato avvistato su molti altri portali; pensiamo al TRDA, all'EEC e anche al Wi-Fi Alliance. Questo ci fa presupporre che non passerà molto tempo prima di vedere il dispositivo ufficiale sul mercato.

Fra le altre cose, sappiamo che sarà l'erede dell'Edge 20 lanciato ad agosto scorso; probabilmente, tenenedo quello in mente, possiamo tracciare un profilo ben definito di questo modello e dovremmo capire così cosa aspettarci dal nuovo device.

Edge 20 è un telefono di fascia medio alta con Snapdragon 778G; ha un pannello da 6,7 pollici dotato di tecnologia OLED, supporto all'HDR10+ e refresh rate da 144Hz. Sul fronte fotografico, troviamo una configurazione così composta: 108+8+2 Megapixel, mentre anteriormente è presente solo una selfiecam da 32 Mega.

Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 30W. Su Amazon, questo gioiellino lo si porta a casa a 459,00€ al posto di 499,00€. Non lasciatevelo sfuggire, c'è anche la spedizione gratuita.