Samsung Galaxy A33, A53 e A73: quanti aggiornamenti Android riceveranno?

Gli aggiornamenti software ricoprono sempre di più un aspetto chiave per gli smartphone, e Samsung rappresenta la punta di diamante nel panorama Android per quanto riguarda questo aspetto: a seguito dell’annuncio dei nuovi smartphone di fascia media Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A73 5G, il colosso sudcoreano ha svelato quanti aggiornamenti Android sono previsti da ora in avanti.

Per la compagnia non ci sono assolutamente distinzioni tra Samsung Galaxy S22 e il nuovo trio di device lanciati nelle scorse ore: anche per questi, infatti, il team di sviluppo della One UI assicura ben 4 aggiornamenti Android (quindi fino ad Android 16, sempre se si chiamerà così) e ben 5 anni di aggiornamenti software di sicurezza (quindi fino al 2026).

Samsung Galaxy A33, A53 e A73 riceveranno 4 aggiornamenti Android

Come ormai avviene da molti anni, il colosso di Seul si occuperà di gestire tre canali di aggiornamenti software: quello relativo ad Android – gli ingegneri sono costantemente a lavoro con gli omologhi di Google per l’introduzione di nuove feature e correzioni -, quello relativo alle patch di sicurezza e, ovviamente, quello relativo alla One UI.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti alla personalizzazione Android di Samsung, è probabile che tutti e tre gli smartphone seguiranno questo calendario di rilascio:

Aggiornamento alla One UI 5 con Android 13 entro il Q1 2023;

Aggiornamento alla One UI 5.x a fine 2023;

Aggiornamento alla One UI 6 con Android 14 entro il Q1 2024;

Aggiornamento alla One UI 6.x a fine 2024;

Aggiornamento alla One UI 7 con Android 15 entro il Q1 2025;

Aggiornamento alla One UI 7.x a fine 2025;

Aggiornamento alla One UI 8 con Android 16 entro il Q1 2026;

Aggiornamento alla One UI 8.x a fine 2026.

Ovviamente potrebbero esserci delle modifiche sulla roadmap, ma Samsung ci ha ormai abituati a un’ottima gestione degli aggiornamenti software che non trova eguali nel panorama Android.

Dove acquistare i nuovi device

Se siete interessati ai nuovi smartphone presentati da Samsung, potete pre-ordinarli fin da subito ai seguenti link:

Samsung Galaxy A33 5G a 389 euro su Amazon, con data di uscita prevista per il 22 aprile;

Samsung Galaxy A53 5G a 469 euro su Amazon, con data di uscita prevista per il 4 aprile.

Infine, vi segnaliamo che lo smartphone Galaxy A53 5G è disponibile in pre-ordine dal 17 marzo al 31 marzo con le cuffie true wireless Galaxy Buds Live in omaggio sul sito ufficiale: i prezzi sono pari a 469,90 euro (6+128 GB) e 529,90 euro (8+256 GB).