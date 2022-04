Motorola Moto G100 inizia a ricevere Android 12 con tante novità

Continua il buon lavoro di supporto software da parte di Motorola che, dopo aver avviato il rollout di Android 12 per Motorola Edge e Edge Plus, in queste ore ha dato il via alla propagazione dell’ultima versione del sistema operativo mobile di Google anche per il modello Motorola Moto G100.

Il device di fascia media, infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete, sta ricevendo il firmware S1RT32.41-20-16 da ben 1.5 GB che introduce appunto Android 12 e le patch di sicurezza di marzo; da questo punto di vista la compagnia non è all’altezza di Samsung che ha già rilasciato le patch di maggio per la serie Galaxy S22, ma si sa che il colosso sudcoreano è da anni una mosca bianca da questo punto di vista nel mondo Android.

Motorola Moto G100 inizia a ricevere l’aggiornamento ad Android 12

Attualmente in fase di rilascio in Brasile, il nuovo update introduce tutte le novità che conosciamo con assoluta precisione: il nuovo Material You che svecchia la UI e la rende più personalizzabile, la nuova Dashboard della Privacy, i nuovi controlli rapidi per abilitare/disabilitare il microfono e la fotocamera, i nuovi widget e molto altro. Gli utenti muniti del device della casa alata inizieranno a ricevere la classica notifica di aggiornamento nel corso delle prossime settimane, compresi gli utenti italiani; inoltre, volendo, è possibile controllarne la disponibilità tramite l’apposito menu degli aggiornamenti software.

Se siete interessati a un device con fotocamera tripla, un’ottima gestione software con un’esperienza di utilizzo praticamente come l’ha pensata Google (i device Motorola utilizzano la skin My UX che non stravolge l’interfaccia classica di Android) e una batteria super che assicura un giorno e più di utilizzo senza problemi, Motorola Moto G100 è disponibile in forte sconto su Amazon.