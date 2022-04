Motorola Edge e Edge Plus, Android 12 è in fase di rollout

Mentre ci avviciniamo al rilascio della prima beta pubblica di Android 13 sono ancora molti gli OEM che sono impegnati nel rilascio della versione stabile di Android 12 per i propri device, tra cui Motorola che in queste ore ha avviato il rollout dell’ultima versione di Android per gli smartphone Motorola Edge (2021) e Motorola Edge+.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che i due device dell’azienda alata stanno iniziando a ricevere l’update a partire dagli USA e anche in Europa.

Motorola Edge e Edge+ iniziano a ricevere l’aggiornamento ad Android 12

Il modello Motorola Edge sta iniziando a ricevere il firmware S1RM32.48-18-11 con le patch di sicurezza di marzo a partire dagli USA, mentre lo smartphone Motorola Edge+ si sta aggiornando in Europa al firmware S1PB32.41-10-17.

Indipendentemente dal modello, gli utenti Motorola dovrebbero iniziare a ricevere la notifica OTA di sistema già nel corso dei prossimi giorni: in alternativa è possibile controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite l’apposita voce all’interno delle Impostazioni del telefono.

Gli altri smartphone Motorola in attesa dell’aggiornamento ad Android 12

L’azienda alata ha ancora diversi smartphone all’appello da aggiornare al nuovo sistema operativo di Google, tra cui: