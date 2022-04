Motorola Moto G 5G (2022) si mostra in due nuove colorazioni

Motorola sembra essere più scatenata che mai, ultimamente. Pochi giorni fa ha lanciato il Moto G22 e il Moto G52; adesso si sta preparando a svelare una serie di nuovi prodotti della line-up in questione. L'ultimo arrivato si chiamerà Moto G 5G (2022) e approderà sul mercato in due nuove colorazioni esclusive.

In passato vi avevamo riferito che erano emersi i rendering CAD del suddetto Moto G di nuova generazione; dalle foto potevamo dare uno sguardo abbastanza approfondito all'estetica del telefono ma adesso, grazie al leakster Sudhanshu e ai render di Appuals, possiamo osservare nuovamente il telefono in due nuove varianti: una grigia e una menta.

Motorola Moto G 5G (2022): cosa sappiamo?

Osservando il telefono, possiamo vedere che lo smartphone di fascia media di Motorola avrà cornici strette in tutti i lati, ma il mento sarà più pronunciato, come da tradizione. Avrà una fotocamera con foro per la selfiecam posta al centro. Posteriormente invece, troveremo un modulo con tre sensori implilati verticalmente nell'angolo a sinistra della back cover. Infine, il fingerprint dovrebbe essere allocato all'interno del pulsante di accensione e spegnimento del device, praticamente vicino al bilanciere del volume.

Non manca il classico logo di Motorola con la M posta nel cerchio concavo che però non serve a nulla, se non per un classico uso estetico. Anteriormente, troveremo un pannello da 6,6 pollici con una batteria al di sotto da ben 5000 mAh.

Sotto il cofano invece, ci sarà lo Snapdragon 750 di Qualcomm, un processore potente di fascia medio-alta. La configutazione fotografica prevede una lente principale da 50 Megapixel. Ad oggi non abbiamo altre informazioni in merito, pertanto vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso anche dell'imminente debutto di Moto G62 e G82 5G, due midrange di fascia medio-alta. L'azienda intende presentare a breve anche una nuova ammiraglia, Edge 30 Ultra (nome in codice Frontier) con Snapdragon 8 Gen 1 Plus e fotocamera principale da 200 Megapixel.