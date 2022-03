Motorola Moto G22: UFFICIALE, economico e con un display TOP

Motorola Moto G22 è appena stato presentato ufficialmente sul mercato: dispone di un display a 90Hz, quattro sensori fotografici sulla back cover e processore MediaTek Helio G37.

Il colosso di proprietà di Lenovo ha lanciato ufficialmente il Moto G22 nel mercato europeo giovedì. Il telefono rientra nel segmento economico e offre specifiche interessanti come uno schermo a 90 Hz, una batteria da 5.000 mAh e un chipset MediaTek Helio ad un prezzo contenuto.

Motorola Moto G22: le caratteristiche

Il Motorola Moto G22 ha un prezzo di € 169,99 per l'unica variante con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il terminale è disponibile nei colori Cosmic Black, Pearl White e Iceberg Blue.

È dotato di un display Max Vision da 6,5 ​​pollici con una risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Dispone di un pannello perforato con cornici strette su tutti e tre i lati ma ha un mento inferiore più spesso.

Ha una camera singola da 16 MP nella parte anteriore e ha una configurazione quadrupla nella parte posteriore. C'è un obiettivo principale da 50 MP con tecnologia Quad-Pixel. Si dice che il sensore riesca a fornire immagini da 12,5 MP. È coadiuvato da un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e due sensori da 2 MP.

Sotto il cofano, è alimentato dal SoC MediaTek Helio G37 abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Viene fornito con uno slot per schede microSD per ulteriori esigenze di archiviazione. Il dispositivo racchiude una batteria da 5.000 mAh che si dice duri per più di un giorno lavorativo.

Lo smartphone dispone di una porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dei dati e, cosa importantissima, ha anche un jack per cuffie da 3,5 mm. Si avvia sul sistema operativo Android 12 e ha alcune app Moto preinstallate. Non manca la skin MyUX simil stock che fa girare tutto in maniera fluida.