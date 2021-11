Motorola Moto Edge X: ecco le specifiche tecniche

Le specifiche della nuova ammiragglia Motorola Edge 30 Ultra (detto anche Edge X) sono trapelate in rete prima del debutto ufficiale.

Ecco cosa sappiamo sul Motorola Edge X (RUMOR)

Sappiamo infatti che, dalle indiscrezioni emerse online, il marchio di proprietà di Lenovo sta lavorando ad un nuovo terminale di punta chiamato Moto Edge X. TechnikNews ha condiviso le specifiche chiave dello smartphone, il cui nome in codice è “Rogue” internamente e “HiPhi” per le società esterne. Il numero di modello del dispositivo è XT2201, che è ora apparso nel database del sito di certificazione 3C cinese.

Il flagship sarà caratterizzato da un display OLED da 6,67 pollici che offre una risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento di 144Hz e HDR10+. Sarà alimentato dal prossimo chip di punta di Qualcomm che ha il numero di modello SM8450. Il chipset si chiamerà Snapdragon 898 e sappiamo che dovrebbe debuttare entro la fine di questo mese.

L'Edge 30 Ultra arriverà con 8 GB e 12 GB di RAM LPDDR5. Sarà disponibile nelle scelte di archiviazione UFS 3.1 da 128 GB e 256 GB. Il telefono non avrà lo slot per l'archiviazione esterna.

Non di meno, sarà caratterizzato da una fotocamera selfie da 60 megapixel, che supporterà la registrazione di video in 4K. La configurazione della camera posteriore includerà un obiettivo principale da 50 Mega (OmniVision OV50A), un obiettivo ultrawide da 50 megapixel (Samsung JN150) e un sensore di profondità da 2 megapixel (OmniVision OV20B1B).

Sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh con fast charge da 68 W. Si prevede che si ricaricherà completamente in 35 minuti, mentre una carica del 50% può essere raggiunta in 15 minuti. Non c'è il supporto per la wireless charging e la reverse charging.

In Europa, il telefono sarà dotato di un pulsante per Google Assistant. Il dispositivo non avrà poi il jack audio da 3,5 mm. Fra le altre caratteristiche troviamo la classificazione IP52, speaker stereo, tre microfoni, uno per lo zoom audio sul retro, Wi-Fi 6, 5G (sub-6GHz), Bluetooth 5.2 e Android 12.

Motorola ha iniziato a spoilerare l'arrivo di un nuovo flagship di punta in Cina. Questo dovrebbe debuttare a dicembre. Secondo i media, l'Edge 30 Ultra ariverà come l'Edge X in Asia ma non sappiamo se si chiamerà così anche da noi.

Secondo quanto riferito, la società di proprietà di Lenovo ha pianificato di mostrare la gamma Edge 30 al pubblico europeo a gennaio del 2022.