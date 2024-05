realme 12 5G: zoom 3X, design elegante e ottime prestazioni a meno di 300€

Il realme 12 5G si posiziona come un dispositivo intrigante nel segmento di mercato sotto i 300 euro, offrendo funzionalità di punta che lo rendono un contendente formidabile. La combinazione di una fotocamera potente, design raffinato, e performance robuste fa del realme 12 5G una scelta eccellente per chi cerca qualità ad un prezzo accessibile. Ecco i cinque pregi principali che lo distinguono.

1. Fotocamera da 108MP con Zoom Ottico In-Sensor 3X

La capacità fotografica del realme 12 5G si distingue nettamente grazie al suo sensore da 108MP. Con una risoluzione notevole e un sistema di zoom ottico in-sensor 3X, il dispositivo consente di catturare immagini con dettagli nitidi e profondi. Il vantaggio dell’In-Sensor Zoom è la sua capacità di mantenere la qualità dell’immagine anche con lo zoom attivato, senza perdere dettagli come spesso accade con lo zoom digitale. La modalità Ritratto Cinematografico, sviluppata in collaborazione con il celebre direttore della fotografia Claudio Miranda, offre filtri esclusivi che trasformano le immagini standard in vere e proprie opere d’arte.

2. Design Elegante e Moderno

Il realme 12 5G porta lo stile delle orologi di lusso agli smartphone, con colori come il Twilight Purple e il Woodland Green che aggiungono un tocco di eleganza e modernità. Il corpo ultra-sottile e leggero del dispositivo, unito a una finitura raffinata, lo rende piacevole al tatto e alla vista. La tecnologia di placcatura PVD sui bordi arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva, conferendo al telefono un aspetto premium.

3. Display FHD+ Sunlight con Alta Gamma Cromatica

Il display del realme 12 5G è un altro punto di forza significativo. Con una dimensione di 6,72 pollici, offre una risoluzione FHD+ che garantisce immagini chiare e dettagliate. La tecnologia Sunlight Display assicura che lo schermo sia leggibile anche sotto la luce diretta del sole, un vantaggio non trascurabile per l’uso all’aperto. Inoltre, i tassi di aggiornamento dinamici fino a 120Hz migliorano l’esperienza visiva durante il gioco o la navigazione, adattandosi in modo intelligente per ottimizzare il consumo energetico.

4. Connettività 5G e Prestazioni Elevate

Il chipset MediaTek Dimensity 6100+ 5G garantisce che il realme 12 5G non sia solo veloce, ma anche efficiente dal punto di vista energetico. Il supporto alla rete 5G SA/NSA garantisce velocità di connessione elevata e una latenza ridotta, ideali per lo streaming in alta definizione e i giochi online. La tecnologia Smart 5G del dispositivo gestisce in modo proattivo la connessione per massimizzare la durata della batteria senza sacrificare le performance.

5. Batteria di Lunga Durata con Ricarica SUPERVOOC 45W

L’autonomia è un aspetto cruciale per gli utenti di smartphone moderni, e il realme 12 5G eccelle anche in questo. La batteria da 5000mAh supportata dalla tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC 45W permette di ricaricare il telefono fino al 50% in soli 30 minuti. Inoltre, algoritmi intelligenti proteggono e ottimizzano la durata della batteria, assicurando che il dispositivo mantenga una buona efficienza energetica nel tempo.

realme 12 5G è senza dubbio un dispositivo di spicco nel suo segmento di prezzo, offrendo caratteristiche di punta che sono solitamente riservate a modelli di fascia più alta. Nel range entro i 300 euro è veramente difficile trovare di meglio sul mercato. Che si tratti di fotografia, design, visualizzazione, performance o durata della batteria, il realme 12 5G dimostra di essere un’eccellente scelta per chi cerca un dispositivo capace a un prezzo accessibile.

Caratteristica Dettaglio Fotocamera 108MP 3X Zoom In-Sensor, modalità ritratto cinematografico, filtri esclusivi di Claudio Miranda Design Colori Twilight Purple e Woodland Green, corpo ultra-sottile e leggero, finitura in PVD Display 6.72 pollici FHD+, Sunlight Display, tasso di aggiornamento dinamico fino a 120Hz Chipset MediaTek Dimensity 6100+ 5G, supporto per reti 5G SA/NSA Batteria 5000mAh, ricarica SUPERVOOC 45W, algoritmi di ottimizzazione della batteria Sistema Operativo realme UI 5.0 basato su Android 14 Memoria Fino a 256GB di storage, fino a 16GB di RAM (8GB base + 8GB virtuali) Audio Dual stereo speakers, certificazione Hi-Res Connettività NFC 360°, Smart 5G, dual-channel network acceleration Resistenza IP54 per resistenza a polvere e spruzzi d’acqua

