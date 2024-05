FUORITUTTO APPLE su Amazon: anche iPhone 15 è al MINIMO STORICO (-23%)

Deve essere una giornata molto importante per i fan Apple su Amazon perché adesso è andato in sconto al minimo storico anche il nuovissimo iPhone 15: l’ultimo smartphone della mela morsicata può essere tuo al minimo storico di 749 euro invece di 979. E c’è un vantaggio da non sottovalutare: scegliendo Cofidis al momento del pagamento potrai dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.

iPhone 15: a questo prezzo deve essere tuo

iPhone 15 ha introdotto diverse innovazioni rispetto i modelli base delle generazioni precedenti: ereditata da iPhone 14 Pro abbiamo infatti la Dynamic Island che sovrasta il magnifico display Super Retina XDR da 6.1 pollici. Si tratta di un notch interattivo che ti permette di visualizzare notifiche e attività in tempo reale direttamente sullo schermo.

Oltre a questo, c’è stato un grosso passo in avanti sulla fotocamera con un nuovo sistema da 48 megapixel con teleobiettivo 2X pensato per farti scattare fotografie magnifiche in ogni condizione di luce, catturando anche il dettaglio più piccolo con una precisione spaventosa. Tutto questo è alimentato dal nuovo chip A16 Bionic che combina prestazioni all’avanguardia per ogni tipo di attività e una stupefacente efficienza energetica: la batteria infatti dura tutto il giorno anche dopo un utilizzo intenso.

Altra grande novità è la connettività USB-C: in questo modo non dovrai più preoccuparti di avere il cavo giusto, perché ti basterà avere una soluzione USB di tipo C per praticamente tutti i dispositivi elettronici che possiedi, iPhone compreso, dato che ormai è lo standard consolidato almeno in Europa.

iPhone 15 è uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni e che con i passi in avanti rispetto al predecessore rappresenta un best buy da non perdere, specie a questo prezzo eccezionale: acquistalo adesso al minimo storico di 749 euro invece di 979 e pagalo anche a rate.