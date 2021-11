Moto Edge X: sta arrivando il nuovo flagship di Motorola

È appena stato rilasciato il nuovo teaser del Moto Edge X; secondo le recenti indiscrezioni, questo potrebbe essere il nuovo super flagship di casa Motorola.

Motorola Moto Edge X: cosa sappiamo al momento?

Ad agosto, il marchio di proprietà di Lenovo ha annunciato la gamma Edge 20 in tutto il mondo. Adesso, nuove informazioni rivelano che la compagnia si sta preparando per presentare un nuovo smartphone premium chiamato Moto Edge X (al momento solo in Cina).

Oggi, il direttore generale del dipartimento commerciale di Lenovo China Mobile Phone, Chen Jin, ha pubblicato su Weibo un teaser di un nuovo terminale chiamato Moto Edge X. Non ha condiviso alcuna informazione sulle specifiche del dispositivo, ma ha affermato che il device sarà potente e l'uomo si definisce pieno di aspettative.

L'Edge S Pro alimentato dallo Snapdragon 870 è arrivato come successore dell'Edge S, guidato dallo stesso SoC. Sembra che il prossimo Edge X sarà invece, un dispositivo di punta in tutto e per tutto.

Qualcomm dovrebbe annunciare il SoC Snapdragon 898 di prossima generazione al prossimo evento Tech Summit, che si terrà entro la fine di questo mese. Non è chiaro se Edge X sia dotato del chip SD898; finora, la società americana di proprietà di Lenovo non ha lanciato un flagship alimentato dallo Snapdragon 888 quest'anno. Quindi, c'è la possibilità che possa essere equipaggiato con il chip SD888. Si spera che l'azienda condivida maggiori dettagli sull'Edge X nei prossimi giorni.

Nelle notizie correlate, un telefono Motorola con numero di modello XT2175-2 ha ricevuto la certificazione dall'autorità 3C della Cina. Si è scoperto che il dispositivo potrebbe supportare la ricarica rapida da 33 W. Una variante di questo prodotto con numero di modello XT2175-1 è stata avvistata presso il Wi-Fi Alliance a settembre. L'Edge S Pro supportava la ricarica rapida da 30 W. Quindi, sembra che il telefono XT2175-2 che è emerso con un caricabatterie più veloce a 3C possa essere proprio il prossimo Moto Edge X.