Google Pixel 7 in offerta a 392 euro su ePRICE (ultime ore)

Il debutto del nuovo Pixel 8a ha rimescolato un po’ le carte in tavola nella fascia media del mercato, purtroppo però il prezzo – 549 euro – lo mette direttamente in concorrenza con Pixel 8, che è da preferire ad occhi chiusi. Sei stai valutando l’acquisto di un nuovo medio di gamma, e il budget a disposizione non supera i 400 euro, la scelta ideale dovrebbe ricadere sull’ormai introvabile Google Pixel 7, ancora oggi uno smartphone strepitoso (merito degli aggiornamenti puntuali di Google), con un comparto camere eccellente.

In queste ore su ePRICE è in offerta a soli 392 euro, quasi 100 euro in meno rispetto al prezzo che trovi su Google Store (489 euro, ndr). La promozione scade domani e prevede la consegna gratuita a casa.

Google Pixel 7 in offerta a 392 euro sul sito ePRICE

Compattezza, affidabilità e prestazioni: Google ha di nuovo fatto centro e la serie Pixel si conferma ancora una volta come quella più a fuoco nella fascia di prezzo che va dai 350 euro ai 600 euro, e non solo con la famiglia “A”.

L’utilizzo quotidiano è semplicemente godurioso, gli aggiornamenti puntuali, l’autonomia perfino migliore rispetto all’inizio, quando era forse l’unico punto debole di questo smartphone. Cos’altro poi aggiungere di quanto già non è stato detto sulla fotocamera? Una sola parola: cameraphone. E non è soltanto un modo di dire, d’altronde ci sono le foto che lo dimostrano ampiamente.

Approfitta quindi dell’ottima offerta di ePRICE per acquistare Google Pixel 7 a soli 392 euro. Le spese di spedizione sono gratuite, con la consegna espresso disponibile a partire dalla giornata di giovedì.