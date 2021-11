Qualcomm Snapdragon 898: rivelata la data di debutto

Il nuovo processore di punta Qualcomm Snapdragon 898 potrebbe essere lanciato durante l'evento Tech Summit il prossimo 30 novembre.

Qualcomm Snapdragon 898: arriva il 30 novembre

Come da tradizione, verso la fine dell'anno, il chipmaker americano tiene il suo evento speciale annuale in cui svela anche il suo processore di punta di nuova generazione per smartphone. Quest'anno, il Qualcomm Tech Summit si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre.

Un banner per l'evento sul sito Web dell'azienda mostra una barca che segue un segno di infinito e porta uno slogan che recita “Altro in arrivo, presto!” senza rivelare ulteriori informazioni. Ma è lecito ritenere che il chipset di punta della serie Snapdragon di prossima generazione, lo Snapdragon 898, sarà annunciato ufficialmente il 30 novembre.

Il prossimo chipset SD 898 (SM-8450) sarà prodotto dal colosso sudcoreano Samsung e sarà costruito mediante il processo architettonico a 4 nm. Dovrebbe funzionare su architettura Dual 3400 con l'unità di elaborazione grafica 730 di Adreno. Porterà lo stesso chip octa-core con una frequenza di 1,79 GHz e potrà essere overcloccato utilizzando una potenza maggiore.

Il chipset dovrebbe avere un core CPU ARM Cortex-X2 di prima qualità in esecuzione a 3,0 GHz, tre core medi basati su Cortex-A710 con clock a 2,5 GHz e quattro core per l'efficienza energetica derivati ​​Cortex-A510 in esecuzione a 1,79 GHz.

Si prevede che offrirà un miglioramento delle prestazioni del 20% rispetto al suo predecessore e verrà fornito con il modem Snapdragon X65 5G che potrebbe teoricamente offrire una velocità massima di downlink di 10 Gbps.

Per quanto riguarda gli smartphone, Xiaomi dovrebbe essere il primo produttore a svelare un terminale alimentato dal suddetto Qualcomm Snapdragon 898. Il telefono, che probabilmente si chiamerà Xiaomi 12, dovrebbe essere lanciato entro la fine dell'anno.

Oltre alla compagnia cinese, molti produttori, tra cui Huawei, Lenovo, Motorola, Vivo, OPPO e Samsung sono nel primo lotto di aziende che lanceranno smartphone alimentati dal nuovo chipset Snapdragon 898 nei primi mesi del 2022.