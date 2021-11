Motorola Moto E30: UFFICIALE con Android 11 Go Edition

Il nuovo Motorola Moto E30 è stato svelato ufficialmente dalla compagnia; gode di display con risoluzione HD+ da 6,5 ​​pollici, ha una tripla fotocamera sul posteriore e il software Android 11 Go Edition.

Motorola Moto E30: le caratteristiche

Dopo aver lanciato gli smartphone Moto E20 e Moto E40, l'OEM americano di proprietà di Lenovo ha finalmente colmato il vuoto lanciando ufficialmente sul mercato il nuovo budget phone Moto E30. Il telefono è ora disponibile per l'acquisto (per ora) solo in alcuni paesi sudamericani.

Ha ha un prezzo di COP 529.900 (circa $ 137) ed è disponibile nelle opzioni di colore blu e grigio. Il device si può acquistare solo in Colombia e Slovacchia, ma potrebbe presto essere distribuito in altri mercati.

Venendo alle specifiche, lo smartphone è dotato di un display IPS HD+ Max Vision da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione dello schermo di 1600 x 720 pixel, proporzioni 20: 9 e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Sotto il cofano, il Moto E30 è alimentato dal chipset Unisoc T700, abbinato a 2 GB di RAM 32 GB di memoria interna. C'è anche uno slot per schede microSD dedicato che consente di espandere la capacità di archiviazione fino a 1 TB.

Nel comparto fotografico, c'è una configurazione a tripla lente sul posteriore che presenta un sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1,79, un sensore di profondità da 2 megapixel e una lente macro da 2 megapixel. Sul lato anteriore, il device è dotato di uno snapper da 8 Megapixel per i selfie e le videochiamate.

Le opzioni di connettività su questo nuovo dispositivo Motorola includono 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS e porta USB Type-C. C'è anche uno scanner di impronte digitali montato sul retro per una maggiore sicurezza dei dati degli utenti.

Il dispositivo è classificato IP52, e questo lo rende resistente alla polvere e all'acqua. Moto E30 esegue il sistema operativo Android 11 Go Edition ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica da 10 W che si dice offra 40 ore di autonomia con una singola carica.