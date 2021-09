Motorola ha lanciato silenziosamente il nuovissimo smartphone Moto E20 in America Latina, Europa e Medio Oriente. Il telefono è dotato di un ampio display Max Vision da 6,5 ​​pollici e funziona con il sistema operativo Android 11 Go edition.

Motorola Moto E20: quanto costa?

Il dispositivo costa 999 real brasiliani (~ $ 190) in Brasile ed è disponibile in un'opzione da 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. È attualmente disponibile per l'acquisto in America Latina in due colorazioni: nero e verde.

Al momento, i dettagli sulla disponibilità dello smartphone per altri mercati al di fuori dell'America Latina sono sconosciuti, ma prevediamo che il telefono sarà presto sugli scaffali in Europa e Medio Oriente.

Le specifiche tecniche

Il Moto E20 è dotato di un display Max Vision da 6,5 ​​pollici. Si tratta di un pannello notch a goccia con una risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel). Lo schermo IPS ha un rapporto di aspetto 20:9 e una frequenza di aggiornamento standard di 60Hz.

Ha un sistema a doppia lente nella parte posteriore posizionata verticalmente. Ha un obiettivo principale da 13 MP e un'unità di rilevamento della profondità da 2 MP. Appena sotto gli obiettivi, c'è anche un flash LED. Nella parte anteriore, c'è un singolo snapper selfie da 5 MP con apertura f/2.2.

Sotto il cofano, è alimentato dal chipset UNISOC T606 con clock a 1,6 GHz. È abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione integrato. Si avvia sul sistema operativo Android 11 Go edition e ha diverse app preinstallate del marchio. Contiene una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W. Il telefono dual-SIM supporta la connettività LTE e ha uno scanner di impronte digitali montato sulla back cover.

