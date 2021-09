Motorola Moto E40: costerà meno di 200 euro

Le specifiche complete e i rendering del Moto E40 sono appena trapelati in rete; il nuovo low-cost di Motorola costerà meno di 200 euro.

Motorola Moto E40: ecco le specifiche tecniche

La serie Moto E riceverà presto un nuovo modello che dovrebbe essere presentato come Moto E40. Prima del lancio, una fuga di notizie ha rivelato tutte le sue specifiche chiave e la fascia di prezzo in cui si collocherà.

Il terminale avrà un display da 6,53 pollici. Lo schermo avrà una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz secondo quanto riferito dal giovane blogger tedesco, Nils Ahrensmerier di Mobilegeeks, che ha pubblicato le specifiche su Twitter.

Un risultato di Geekbench ha già rivelato che il SoC sarà un processore Unisoc e ora sappiamo che sarà il modello T700, lo stesso che abbiamo visto nel nuovo Moto G20 annunciato ad aprile. La società di proprietà di Lenovo spedirà il telefono con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile. Prevediamo che ci saranno altre configurazioni al momento del lancio.

Motorola Moto E40

6,53 " 90 Hz HD+

Unisoc T700

4/64

48 + 2 + 2

8 MP Front

5000 mAh 10W

Android 11

160-170€ pic.twitter.com/WJON1bLqFT — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) September 23, 2021

Sul fronte fotografico, il Moto E40 avrà una camera posteriore principale da 48 Megapixel e due sensori da 2 Mega. Le lenti saranno da 2 Mega e molto probabilmente avranno funzionalità macro e legate alla profondità. Davanti ci sarà una selfiecam da 8 MP che dovrebbe essere sufficiente per le videocall e selfie.

All'interno del telefono è presente una batteria da 5000 mAh che si carica a 10 W. Il device eseguirà immediatamente Android 11 con My UX di Motorola in cima. Per quanto riguarda il prezzo, Nils afferma che il telefono costerà tra € 160 – € 170 ($ 188 – $ 199).

Il rendering del device mostra che il telefono avrà un foro centrale per la snapper frontale, tre obiettivi disposti verticalmente e uno scanner di impronte digitali montato sul retro. La parte posteriore sembra essere in policarbonato e ha un motivo ondulato che dovrebbe migliorare la presa e il grip.

Il pulsante di accensione è posto sul frame laterale destro e sopra pare che ci sia il bilanciere del volume e un terzo pulsante che crediamo sia contesuale al richiamo di Google Assistant.