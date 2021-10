Molti produttori Android utilizzeranno il SoC Dimensity 2000

Qualcomm dovrebbe rilasciare un processore di punta di nuova generazione, lo Snapdragon 898, alla fine di quest'anno. L'aspettativa generale è che questo SoC sarà uno standard per le ammiraglie Android nel 2022. Tuttavia, sembra che il suddetto chipset avrà un grosso rivale; MediaTek infatti, sta anche costruendo il processore di punta a 4 nanometri, il Dimensity 2000.

MediaTek Dimensity 2000 sarà la prima scelta per molti OEM

Secondo @DCS, alcuni produttori stanno già testando il suddetto SoC. Il modello di prova di questo chip mostra che si tratta di un processore di punta di fascia alta. Le specifiche includono il supporto per la ricarica rapida da 100 W, per gli schermi con risoluzione 2K e fotocamera principale con un'elevata risoluzione.

Ciò significa che il prossimo anno alcune ammiraglie Android utilizzeranno il SoC di fascia alta di MediaTek. Questo spezzerà il predominio di Snapdragon nel mercato dei telefoni di fascia alta Android.

Secondo i rapporti precedenti, il prossimo chip di punta di MediaTek si chiamerà Dimensity 2000. Questo chip utilizza un'architettura a tre core che include un core super grande Cortex X2, uno grande e uno più piccolo.

Inoltre, grazie all'utilizzo del processo a 4 nm di TSMC, il Dimensity 2000 presenterà alcuni vantaggi. Questo chip avrà un migliore consumo energetico e un maggiore tempo in standby. Il processore di punta Qualcomm Snapdragon 898 utilizzerà il processo di produzione di Samsung.

La CPU di MediaTek adotterà l'architettura ARM V9 che migliorerà notevolmente le sue prestazioni. Secondo un recente rapporto, il Dimensity 2000 verrà spedito in piccoli lotti entro la fine di quest'anno. Inoltre, i primi OEM stanno già conducendo test pertinenti.

Se tutto dovesse procedere per il meglio, il tempo di debutto di un telefono con Dimensity 2000 all'interno potrebbe coincidere con quello del primo device con Snapdragon 898. Ciò significa che potrebbe esserci una competizione frontale tra questi chip.

Il punteggio corrente di questa unità del colosso taiwanese può superare i 900.000 punti. Tuttavia, le proiezioni per lo Snapdragon 898 mostrano che il suo punteggio in esecuzione potrebbe superare addirittura il milione, per la prima volta al mondo. Rispetto al core Cortex X1 utilizzato da Snapdragon 888, anche le prestazioni del core X2 aumenteranno di almeno il 17%.

Inoltre, il consumo energetico potrà essere ridotto del 10%, il che significa che l'efficienza energetica sarà più gestita.