Gli smartphone alimentati dal processore MediaTek Dimensity 2000 verranno lanciati solo all'inizio del 2022: questo è quanto si evince da un rapporto recentemente trapelato online.

MediaTek Dimensity 2000: i device con questo SoC solo nel 2022

All'inizio di questa settimana, avevamo riferito che la futura serie di SoC Dimensity 2000 si sarebbe basata sull'ultimo nodo di processo a 4 nm di TSMC. Ora, un nuovo rapporto ha rivelato che gli smartphone che presenteranno l'ultima soluzione del chipmaker taiwanese verranno presentati nei primi mesi dell'anno prossimo.

La notizia arriva da un noto blogger cinese su Weibo che aveva anche precedentemente affermato che il chipset Dimensity 2000 a 4 nm sarebbe stato prodotto da TSMC. Tuttavia, ora ha aggiunto che il colosso taiwanese ha anche distribuito alcuni campioni del chip ai partner per i test interni. Iin altre parole, possiamo aspettarci che i primi device dotati della nuova serie di CPU di punta arrivino sul mercato soltanto nei primi mesi del 2022.

Per chi non lo sapesse, il nuovo Dimensity 2000 presenterà la nuova architettura ARM V9 insieme al nuovo core Cortex X2. Come da rapporti precedenti, le prestazioni del nuovo processore saranno paragonabili a quelle dell'imminente processore mobile di punta Qualcomm Snapdragon 898/895, anch'esso previsto per il lancio nello stesso periodo. Entrambi i nuovi chip sono impostati per offrire miglioramenti delle prestazioni insieme a un minor consumo energetico.

Sebbene non si conoscano ancora i costi dei nuovi smartphone con chip Dimensity 2000, si prevede che si aggireranno intorno ai 3000 Yuan o circa 460 dollari USA. Questo è un valore leggermente più alto rispetto allo scorso anno poiché si dice che anche il nuovo chipset sia più costoso. Dovrebbe aver un prezzo al dettaglio di circa 80 dollari, secondo alcune stime. Tenete presente che questa è ancora solo una speculazione al momento, quindi vi invitiamo a prenderla con un “pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti su questo argomento.

Mediatek

Elettronica