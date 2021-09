Nelle ultime settimane, ci sono state diverse segnalazioni riguardanti il ​​successore dello Snapdragon 888, lo Snapdragon 898. Tuttavia, che dire dei concorrenti per questo processore di punta? Le informazioni riguardanti il ​​principale chipset premium di MediaTek, il Dimensity 2000, stanno ora emergendo online.

MediaTek Dimensity 2000: cosa sappiamo al momento?

Secondo recenti rapporti dei popolari leakster Weibo @DCS e @Fertile, questo SoC utilizzerà il processo a 4 nm di TSMC. Secondo gli insider inoltre, questa CPU avrà un consumo energetico stabile e forti specifiche hardware.

Dopo aver adottato l'architettura ARM V9, le prestazioni del Dimensity 2000 saranno di prim'ordine. Secondo l'ultimo rapporto, il suddetto chipset sarà spedito in piccoli lotti entro la fine di quest'anno. Inoltre, pare che una serie di OEM di telefonia stia già conducendo test in merito. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, il primo device con Dimensity 2000 potrebbe arrivare sul mercato nello stesso periodo in cui verrà svelato lo Snapdragon 898. Questo significa che potrebbe esserci una competizione “faccia a faccia” tra questi chip.

La CPU del nuovo MediaTek sarà potente quanto la rivale… o forse anche più. Per quanto riguarda la GPU, sicuramente quest'ultima sarà più potente di quella presente sullo Snapdragon 88, ma il suo consumo energetico avrà prestazioni migliori. Questo processore di punta consentirà di risparmiare più energia della controparte Qualcomm.

Sappiamo anche che utilizzerà l'architettura ARM V9 con un core Cortex X2 super-large. Il punteggio corrente di questo chip potrebbe essere in grado di superare i 900.000 punti sui siti di benchmarking. Tuttavia, le proiezioni per lo Snapdragon 898 mostrano che il suo punteggio in esecuzione potrebbe superare il milione per la prima volta.

Rispetto al core Cortex X1 utilizzato da Snapdragon 888, anche le prestazioni del core X2 aumenteranno di almeno il 17%. Inoltre, il consumo energetico potrebbe ridursi del 10%, il che significa che l'efficienza energetica sarà complessivamente migliore.

Vale la pena ricordare che il chip Snapdragon 898 utilizzerà un nodo architettonico a 4 nm di TSMC. Ovviamente, questo chip migliorerà le prestazioni e supererà anche il problema della grande generazione di calore. Pertanto, Dimensity 2000 e Snapdragon 898 possono essere descritti come SoC rivali.

