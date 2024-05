Xbox Series X: il prezzo crolla a 409€, è il momento di comprare la console

La Xbox Series X diventa, sempre di più, la console da prendere oggi. Grazie all’offerta eBay in corso in questo momento, infatti, la console di Microsoft è ora acquistabile al prezzo scontato di 409 euro, con possibilità anche di acquisto in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e finalizzare l’acquisto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo. La console è dotata di Garanzia Italia di 24 mesi.

Xbox Series X: a questo prezzo è la console giusta

Con il calo di prezzo registrato dalla nuova offerta in corso in questo momento, la Xbox Series X diventa, sempre di più, un best buy assoluto. La console di Microsoft, anche grazie al Game Pass, mette a disposizione dei videogiocatori un ricchissimo catalogo di giochi, con tanti titoli a disposizione per ore e ore di divertimento. La potenza c’è tutta e anche le funzionalità software sono diverse e molto interessanti. Il rapporto qualità/prezzo della Xbox Series X, in questo momento, è al top.

Con la nuova offerta eBay di oggi, la Xbox Series X cala di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 409 euro, con possibilità anche di pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal. Per accedere subito allo sconto è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.